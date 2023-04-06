Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители

Большинство родителей Челябинска считает, что именно они должны играть ключевую роль в гражданско-патриотическом воспитании своих детей школьного возраста.

Таковы данные социологического опроса, который провели специалисты Челябинского филиала РАНХиГС.

Большинство родителей, принявших участие в опросе (77,7%), придерживаются мнения, что ключевую роль в гражданско-патриотическом воспитании детей школьного возраста должны играть родители, а не школа. Эта позиция вполне объяснима, ведь именно в семье формируются привычки и жизненные принципы. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы находятся на первом плане, зависит, какими вырастут дети. Родители передают им свое восприятие жизни, в том числе и в таких важных вопросах как гражданственность и патриотизм.

Мнения о том, что ключевая роль в этом процессе принадлежит школе, придерживаются 15,4% опрошенных.

По данным опроса, тех, кто отводит эту роль школе, отличает невысокий уровень материальной обеспеченности. Кроме того, эту позицию чаще выражают женщины.

Группу тех, кто считает, что ключевую роль в гражданско-патриотическом воспитании детей школьного возраста играют родители, отличает средний уровень материальной обеспеченности.