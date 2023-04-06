06.04.2023
Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители
06.04.2023
В ИТ-лицее Привилегия «Цифровая Россия» провела первое заседание Общественного совета
06.04.2023
«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске
06.04.2023
Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают
06.04.2023
«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
06.04.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог
Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители
09.02.2023
Челябинске кадеты написали письма и записали видеообращение к солдатам СВО
09.12.2022
В Челябинске прошел форум участников I всероссийской игры «Русский мир»
05.12.2022
Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи
30.11.2022
«Единая Россия» наградила победителей конкурсов партпроектов «Историческая память» и «Новая школа»
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023