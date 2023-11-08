Большинство челябинцев выступает за вывески исключительно на русском языке

Большинство челябинцев (каждый второй горожанин) поддержало внесенный в Госдуму законопроект о переводе всех надписей и вывесок в стране на русский язык.

Данная инициатива предусматривает отказ от иностранных слов в названиях товаров, районов, жилых комплексов, в текстах рекламы, и 53 процента жителей Челябинска, поучаствовавших в опросе SuperJobа, идею законопроекта, направленного на борьбу с англицизмами и иностранными словами в вывесках (и так далее), поддержало.

«Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас», - отмечают челябинцы, выступающие ЗА эту инициативу.

Каждый четвертый житель южноуральской столицы (25 процентов респондентов) высказался ПРОТИВ данной идеи: «Названия уже существующие менять смысла нет»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся».

Еще 22 процента опрошенных жителей Челябинска затруднились с оценкой законопроекта. По их мнению, «желательно писать на двух языках».

Чаще других за данный законопроект выступали респонденты старше 45 лет (72 процента). Горожане, не владеющие английским языком, выступали в его поддержку чаще тех, кто говорит на нем свободно (65 процентов против 48-ми соответственно).