24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
Больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре
30.12.2019
Большинство жителей Челябинска радуются Новому Году
17.10.2019
Любимое чтение челябинцев – новости
30.04.2019
Больше половины челябинцев рады отставке Дубровского
18.04.2019
Челябинцы в случае нарушения своих прав не хотят обращаться за помощью к чиновникам и полицейским
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022