Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем

Жители Челябинской области хотят, чтобы 31 декабря официально стало выходным днем. По данным агентства SuperJob, число сторонников этой идеи в Челябинске составляет 89%.

Лишь 5% горожан высказались против. При этом, по сравнению с прошлым годом, челябинцев, которые хотят сделать предновогодний день выходным стало больше на 3%.

Сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают инициативу: если среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — 81%.



Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%). Чуть менее популярна это идея в Красноярске, Перми и Нижнем Новгороде, но и здесь количество ее сторонников составляет подавляющее большинство (по 81%).



Напомним, скоро Госдума рассмотрит соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ.