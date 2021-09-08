Будьте бдительны: мошенники начали продавать на сайтах бесплатных объявлений «Пушкинскую карту»

Жителей Челябинска и региона предупреждают: мошенники добрались и до «Пушкинской карты».

Буквально спустя неделю после официального старта программы «Пушкинская карта» сайты бесплатных объявлений заполнились предложениями о продаже карты со скидкой. При номинале в три тысячи рублей цена продажи карты колеблется от семисот до полутора тысяч рублей.

«Обращаем внимание, что схема мошенническая. «Пушкинская карта» именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по «Пушкинской карте», также именные. Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся – при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие», - официально комментируют факты мошенничества в пресс-службе министерства культуры РФ.

Кроме того, уже сегодня представители платформ бесплатных объявлений заявили о том, что сервисы начали блокировку подобных объявлений.

Напомним, «Пушкинская карта» - федеральный проект, который позволяет молодым людям от 14-ти до 22-х лет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.