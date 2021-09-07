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Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта»

Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта», используя которую, можно будет посетить выставки и мероприятия музея.

Начиная с первого сентября у молодых людей от 14 до 22 лет включительно появится электронная «Пушкинская карта» с тремя тысячами рублей на посещение культурных мероприятий при подаче заявки на портале госуслуг и регистрации в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура».

Челябинский музей изобразительных искусств был принят в ряды участников проекта одним из первых среди учреждений культуры южноуральской столицы, подходя по всем заявленным параметрам. Необходимым условием участия учреждения в проекте является возможность электронной продажи билетов, что было реализовано на музейном сайте задолго до этого.

Музей будет формировать перечень выставок и мероприятий, доступных для посещения по «Пушкинской карте», и загружать их в афишу на PRO.Культура.РФ. Эти события будут также доступны на официальном сайте музея с прямой ссылкой на афишу. В данный момент ведутся последние подготовительные работы, музей готовится к запуску программы.

Выставки Музея изобразительных искусств расположены на площади Революции, 1 и на улице Труда, 92-А (Картинная галерея). Время работы: со вторника по воскресенье – с 10.00 до 18.00, по четвергам – с 12.00 до 20.00. Понедельник – выходной.

 

Челябинский музей изобразительных искусств
Пушкинская карта
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