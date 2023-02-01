01.02.2023
В Челябинске выступят «Виртуозы Москвы»
01.02.2023
Челябинский цинковый завод определил самых метких сотрудников
01.02.2023
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
01.02.2023
В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных
01.02.2023
Останется ли Савин директором ХК «Трактор»
01.02.2023
В Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев ограничат движение
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
16.12.2022
В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга
08.09.2022
Подпорная стена завода Анания Аникина в Челябинске включена в госреестр объектов культурного наследия
05.09.2022
Собственника Дома купца Алпатова в Сатке обязали отремонтировать объект культурного наследия
12.07.2022
Место гибели Евдокима Васенко в Челябинске включено в госреестр объектов культурного наследия
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023