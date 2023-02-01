Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года

Знаковый памятник Челябинска - «Сказ об Урале» - начнут ремонтировать, по предварительной информации, только в 2024 году (с учетом сроков всех разрешительных процедур, процедур согласования).

В настоящее время для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения продолжается начатая в прошлом году разработка проектной документации, которая предусматривает комплекс мероприятий, необходимых для приведения памятника в надлежащего состояние.

«После разработки проекта будут определены объемы работ и финансирования», - сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, напомнив, что «Сказ об Урале» находится (с 2021-го года) в собственности города и закреплен за муниципальным учреждением – Центром историко-культурного наследия.

Пока состояние монумента на вокзальной площади южноуральской столицы, увы, не радует. О том, что каменный исполин, символизирующий трудовое могущество Урала, трещит по швам и давно уже превратился в гигантскую урну (и по совместительству – в площадку для расклейки объявлений и рекламы), агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало ранее.