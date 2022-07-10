Позор Челябинску: «Сказ об Урале» превратился в гигантскую вокзальную урну

Каменный исполин на челябинском вокзале – объект культурного наследия регионального значения (!) «Сказ об Урале» - находится в критическом состоянии.

Глядя на некогда величественный памятник, от подножия которого отваливаются куски гранита, хочется громко прокричать: «Позор Челябинску! Позор ответственным за него лицам (правообладателем «Сказа об Урале» является МАУ «Челябинский центр искусств» - прим.)! Позор людям, которые используют символ трудового могущества региона как урну!».

Вокзал - это место, с которого начинается город – как для самих жителей, возвращающихся на малую родину из поездок, так и для его гостей. И что видят сотни, тысячи людей, приезжающих в славный город трудовой доблести Челябинск и проходящих мимо каменного исполина, который, увы, является – и уже не один год - не гордостью Челябинска, а его позором? А видят они подножье могучего Урала, от которого отваливается плитка и в образовавшихся расщелинах которого - кучи мусора. Пластик, пакеты, обертки, бутылки из-под самых разных напитков, в том числе алкогольных, - люди стали использовать монумент, как урну. А еще и напечатанная прямо на памятнике сомнительная реклама услуг, а над ней – засунутый кем-то в щель монумента пакетик из-под семечек. Сзади – трава, растущая из камней, в которой также запрятан мусор. Стыд и срам, ведь «Сказ об Урале» - объект культурного наследия. Регионального значения.

Вот так выглядят в Челябинске объекты культурного наследия. Смотрите и наслаждайтесь. Поделиться

На глазах корреспондента агентства «Урал-пресс-информ» (это был ранний субботний вечер девятого июля) молодой, приличного вида парень, пивший газировку, сидя на памятнике, у подножья великана, просто оставил пластиковую бутылку на монументе и спокойно, не моргнув глазом, пошел себе дальше. Вопрос в спину: «А убрать за собой не судьба?!» - он проигнорировал. Подул легкий ветерок, и бутылка скатилась на асфальт, где и осталась лежать. Судя по всему, парень посчитал, что находится на гигантской помойке – одной бутылкой больше, одной меньше: некритично, «Сказ об Урале» все выдержит. Прошли сутки, и на памятнике - словно на барной стойке - образовалась другая тара.

О планах в отношении памятника – весьма туманных, к слову сказать, - агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало еще год назад. За это время состояние каменного великана стало еще хуже – те, кто обязан за него отвечать, явно позабыли о своих обязанностях. Судя по всему, пришло время кого-то наказать.