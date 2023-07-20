Бюджет Магнитогорска - на нужные дела

Магнитогорское городское Собрание депутатов (Челябинская область) утвердило изменения в бюджет города на 2023 год.

Как сообщает пресс-служба МГСД, доходы бюджета города в 2023 году были уточнены в сумме 19,1 миллиарда рублей. По сравнению с утвержденным планом 2023 года доходы увеличились на 301,7 миллиона рублей.

На такую же сумму возрастают расходы. В целом расходы бюджета города в 2023 году уточнены в сумме 21,1 миллиарда рублей. Проект Решения о внесении изменений в бюджет получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты города.

Председатель городского Собрания Александр Морозов уточнил, что расходы в размере 150 миллионов рублей запланированы на дорожную деятельность. Это средства, которые заблаговременно поступили в город по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

В прошлом году на всю дорожную деятельность в Магнитогорске было потрачено в 3,1 миллиарда рублей, в этом году запланировано 2,8 миллиарда рублей. Характер и объем работы поддерживается на высоком уровне, что позволяет обеспечить город отличными дорогами, уточнили в пресс-службе городского Собрания.