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Неудобное телевидение

Бюджетники Еманжелинска заявили, что районные власти запрещают им общаться с журналистами

Общество
Сегодня, 13:34
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Автор: 
Евгения Александрова

Руководитель бюджетной организации Еманжелинска пожаловался губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на давление со стороны районных властей.

По словам автора обращения, бюджетникам запрещают сотрудничать с местными тележурналистами. Ослушавшихся чиновники прессуют.

Проблема была обозначена еманжелинцем в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте вчера вечером, 22-го сентября. Человек, назвавшийся Сергеем Сергеевичем, написал главе региона следующее:

«Алексей Леонидович, добрый день. К вам обращается руководитель бюджетной организации Еманжелинска. В нашем городе сложилась абсурдная ситуация. На протяжении многих лет мы-бюджетники сотрудничали с нашей местной телекомпанией «Еманжелинск-Информ». Этим летом, перед выборами, глава района запретил нам пускать журналистов данной телекомпании на съемки и давать какие-либо комментарии. Те, кто ослушался, подверглись унижениям и оскорблениям со стороны администрации. Имеет ли глава такие полномочия? Как же свобода слова? Просим вас, как руководителя региона, отреагировать на данную проблему».

Под данным постом жители Еманжелинского района активно оставляют комментарии. Здесь выступают и защитники СМИ, и сами представители прессы, и лояльные к чиновникам граждане. Бурная дискуссия, возникшая на просторах Интернета, есть прямое подтверждение тому, что описанная проблема действительно имеет место быть. Ее участники – по разные стороны баррикад. С одной стороны, оказавшиеся в опале за критические сюжеты журналисты, с другой, - защитники (судя по накалу эмоций) действующей власти, утверждающие, что ТВ Еманжелинска стало «чернушным» (последнее утверждение – крайне сомнительно: обозначать существующие проблемы обязательно нужно, тем более представителям прессы.

Интересно, что в телекомпании «Еманжелинск-Информ» не знают, кто выложил пост в группу губернатора.

«Совершенно искренне это говорим. Но, действительно, слышали, что распоряжение с нами не общаться и не пускать нас никуда было от главы района (Евгений Светлов - прим.). Так работать очень тяжело, правда», - посетовали телевизионщики.

О происходящем глазами самих журналистов - в снятом ими сюжете под названием «Неудобное телевидение».

Получить комментарий по данному вопросу у главы района Евгения Светлова пока не получилось – на месте его нет. В администрации сообщили, что он участвует в совместных с районными депутатами мероприятиях, и попросили перезвонить позднее.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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