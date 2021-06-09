Бывший вице-губернатор Челябинской области стал «главным по спорту» на РМК

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, отбывший срок за мошенничество и получение взятки, назначен директором будущего спортивного комплекса РМК.

Приказ о назначении Николая Сандакова на пост директора спорткомплекса «РМК-Арена» подписан четвертого июня.

«Николай Сандаков назначен директором РМК-Арены с 4 июня 2021 года. На данный момент он является заказчиком строительных работ по возведению РМК-Арены, а после того, как комплекс будет построен, возьмет на себя управление спортивным объектом», - прокомментировали в пресс-службе РМК.

Стоимость объекта составляет три с половиной миллиарда рублей. Еще 500 миллионов РМК потратит на благоустройство территории.

Как уже сообщало агентство, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей.

14 октября 2019 года Копейский городской суд рассмотрел ходатайство адвоката Сандакова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Их он отбывал в Оренбургской области.

Также напомним, что в Русскую медную компанию устроился и экс-прокурор Челябинской области Виталий Лопин - на должность советника председателя совета директоров Игоря Алтушкина.