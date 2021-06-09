09.06.2021
В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря
09.06.2021
Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров
09.06.2021
Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО
09.06.2021
Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера
09.06.2021
Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю
09.06.2021
10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу
Бывший вице-губернатор Челябинской области стал «главным по спорту» на РМК
09.06.2021
Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет
09.06.2021
Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика
09.06.2021
Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера
09.06.2021
Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021