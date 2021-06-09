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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.06.2021

Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей
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Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров сегодня, девятого июня, оцен
09.06.2021

Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске решили плотно заняться ликвидацией шлакоотвалов и сохранением зеленых массивов.
09.06.2021

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09.06.2021

В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря
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09.06.2021

Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров
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09.06.2021

Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО
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09.06.2021

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера
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09.06.2021

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю
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09.06.2021

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РМК
Николай Сандаков
спорт
Общество
09.06.2021 17:15

Бывший вице-губернатор Челябинской области стал «главным по спорту» на РМК

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, отбывший срок за мошенничество и получение взятки, назначен директором будущего спортивного комплекса РМК.

Приказ о назначении Николая Сандакова на пост директора спорткомплекса «РМК-Арена» подписан четвертого июня.

«Николай Сандаков назначен директором РМК-Арены с 4 июня 2021 года. На данный момент он является заказчиком строительных работ по возведению РМК-Арены, а после того, как комплекс будет построен, возьмет на себя управление спортивным объектом», - прокомментировали в пресс-службе РМК.

Стоимость объекта составляет три с половиной миллиарда рублей. Еще 500 миллионов РМК потратит на благоустройство территории.

Как уже сообщало агентство, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в мошенничестве и получении взятки в виде незаконной охраны его дома. Суд приговорил экс-чиновника к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей.

14 октября 2019 года Копейский городской суд рассмотрел ходатайство адвоката Сандакова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Их он отбывал в Оренбургской области.

Также напомним, что в Русскую медную компанию устроился и экс-прокурор Челябинской области Виталий Лопин - на должность советника председателя совета директоров Игоря Алтушкина.

Автор: Инна Шемаева
Челябинск
РМК
Николай Сандаков
спорт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил загородный оздоровительны
09.06.2021

Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей
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09.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.06.2021

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09.06.2021

Джазовый стрит-парад в Челябинске. Как это будет

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09.06.2021

Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика
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09.06.2021

Задержан челябинец, жестоко избивший пенсионера
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09.06.2021

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Челябинцы выбрали концепцию ледового городка-2022

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За выходные более тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах

07.06.2021 13:46

Семейный подряд пойдет под суд за торговлю оружием на трассе Москва-Челябинск

07.06.2021 13:39

Челябинцы смогут постичь тайну творчества известных музыкантов