C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области

Челябинский цинковый завод презентовал депутатам Законодательного собрания области реализацию экологических программ. Гостям показали лабораторию, вельц-цех, а также плавильное отделение и склад готовой продукции Комплекса электролиза цинка.

«Сегодня мы убедились, какая большая работа проводится Челябинским цинковым заводом. Это пример для подражания, пример ответственного отношения к окружающей среде города, в котором действует такое уникальное производство. Гордимся, что на Южном Урале есть такие предприятия», – отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ информационному агентству «Урал-пресс-информ», завод действительно уделяет огромное внимание вопросам экологии. На его долю приходится не более 1,4% общего объёма выбросов в Челябинске. Предприятием заключено четырехстороннее соглашение с Минприроды, Росприроднадзором и губернатором Челябинской области, в прошлом году Челябинский цинковый завод присоединился к региональному экологическому стандарту.

«Инвестпрограмма предприятия отличается экологической направленностью, – отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. – Так, уже в этом году мы завершим строительство локальных очистных сооружений».





