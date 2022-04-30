Церемония награждения победителей конкурса «Человек года» прошла в Курчатовском районе

В детской филармонии Курчатовского района Челябинска назвали имена победителей конкурса «Человек года». В нем участвовали жители, внесшие вклад в развитие родного района.

Конкурс проводится второй год подряд. В этом году заявки претендентов принимались в соответствии с четырьмя категориями: здравоохранение, образование, социальная защита и правопорядок.

«В 2022 году нашему району исполнится 37 лет. Очень много хороших традиций появилось за это время. И традиция отмечать наградами людей района, которые работают для других жителей, – это самое главное. У проекта есть отличная перспектива, связанная с введением дополнительных номинаций. Я все сделаю для того, чтобы в следующем году было еще больше номинаций», – поделился своим мнением глава Курчатовского района Сергей Антипов.

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Заявки на участие в конкурсе в этот раз подали 62 человека. Победителя в каждой номинации внутри категории определяла конкурсная комиссия. Голосовать за понравившихся кандидатов могли также жители в официальной группе Администрации Курчатовского района.

«Жители выбирали, кто лучший, но окончательное решение с учетом их мнений все равно принимала конкурсная комиссия. Это мероприятие самое торжественное, самое официальное. Здесь собираются действительно лучшие сотрудники из разных сфер деятельности нашего района», – отметила замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодёжью Администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

В номинациях категории «Образование» – «Лучший воспитатель» «Лучший классный руководитель» «Лучший учитель» и «Лучший преподаватель» – победили воспитатель детского сада № 457 Татьяна Азаренко, учитель английского языка школы №45 Виктор Гаврилов, учитель начальных классов школы №72 Лилия Артамонова и председатель цикловой методической комиссии юридических дисциплин Уральского регионального колледжа Екатерина Золотова.

Категория «Здравоохранение». Старшая медицинская сестра Городской клинической поликлиники № 5 Галина Соколкина победила в номинации «Лучшая медицинская сестра», а главный врач Детской городской клинической поликлиники № 9 Наталья Евчая – в номинации «Лучший врач».

«Я бывший спортсмен, мастер спорта по баскетболу, поэтому очень люблю участвовать в конкурсах. Человек должен не только работой заниматься, но и хобби, общественной и волонтерской деятельностью. Это сподвигает моих сотрудников тоже принимать участие в различных конкурсах, побеждать», – рассказала Наталья Евчая.

Категория «Социальная защита». В номинации «Лучший работник по оказанию мер социальной поддержки» одержал победу начальник отдела автоматизации и создания базы данных Курчатовского управления соцзащиты населения Администрации города Челябинска Александр Данилейко, а в номинации «Лучший работник детского учреждения системы социальной защиты» – замдиректора по воспитательной работе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района Анна Безикова.

Участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Курчатовский» Анатолий Шодыев стал победителем в номинации «Лучший сотрудник правоохранительных органов», категория «Правопорядок».

«Я стал участником конкурса, так как меня выбрало руководство. Хотя, считаю, у нас в отделе все лучшие! Каждый сотрудник! Все мы делаем одну работу и все участки у нас сложные», – выразил свое мнение Анатолий Шодыев.

В перерывах между награждениями курчатовцев радовали: группа «Знакомые» с песнями «Паруса», «Hit the road Jack» и «Мечты сбываются», скрипичный дуэт «Лайф», а также солистка Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки, лауреат международных конкурсов Елена Каменских.

В холе детской филармонии работали фотозоны, оформленные в весеннем стиле – с яркими цветами. Отличное настроение создавали и группы поддержки каждого участника. После награждений они дарили своим номинантам не только поздравления, но и букетные композиции.

Все участники конкурса получили подарки, а победители еще и денежные премии по 30 тысяч рублей.