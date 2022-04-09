Часть нелегальной свалки возле поселка Смолино исчезла, расследование продолжается

В Челябинске таинственным образом исчезла часть несанкционированной свалки рядом с поселком Смолино – отходы оперативно вывезли неустановленные лица (после того, как информация была опубликована в СМИ).

Напомним, к месту незаконного складирования строительного мусора и отработанных автомобильных шин выезжали представители минэкологии Челябинской области и природоохранной прокуратуры. Факт уменьшения объемов свалки зафиксировали – при повторном выезде – специалисты регионального государственного экологического надзора.

Все материалы по данному факту министерство экологии в рамках своих полномочий передало в ГУ МВД России по Челябинской области и региональное управление Россельхознадзора для принятия мер по привлечению к ответственности виновных в создании свалки лиц.