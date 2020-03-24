Часы на площади Революции будут выполнены в римском стиле
Общество
Сегодня, 13:35
Жители Челябинска выбрали дизайн часов на площади Революции. Большинство горожан предпочли вариант с четырьмя крупными римскими цифрами.
С помощью портала «Активный житель 74» жители выбрали дизайн часов, расположенных на главной площади города. Победил вариант с римскими цифрами. Он набрал 644 голоса (39,7%), на втором месте - дизайн с обозначением всех римских цифр — 506 голосов (31,2%), на третьем — арабские цифры — 472 голоса (29,1%).
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