01.09.2021
Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте
01.09.2021
В четырех городах Челябинской области календарная осень начнется с НМУ
01.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября
31.08.2021
Южно-Уральский технологический университет открыл новый корпус накануне Дня знаний
31.08.2021
Исторический музей Южного Урала подготовит школьников к Всероссийской проверочной работе
31.08.2021
Челябинская филармония одной из первых в регионе открывает старт продаж билетов по «Пушкинской карте»
Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021