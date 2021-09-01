Челябэнерго направили около 15 миллионов рублей на реконструкцию распредсети в Златоусте

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили реконструкцию энергообъектов распределительной сети в частном секторе Северо-Западного района города Златоуст Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго- филиала ОАО «Россети», обновление электросетевой инфраструктуры позволило разгрузить существующие воздушные линии электропередачи. Четыре старые ЛЭП 0,4 кВ постройки 1963 года не справлялись с возросшей нагрузкой на сети.

Работы проводились в два этапа. Летом 2020 года специалисты «Россети Урал» произвели установку дополнительной современной комплектной трансформаторной подстанции (КТП) мощностью 400 кВА. Энергетики также построили четыре воздушные линии электропередачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ и одну ВЛ 6 кВ общей протяженностью 1,7 километра, установили 54 железобетонные опоры.

В настоящее время энергетики Златоустовских электрических сетей завершили второй этап реконструкции. Строительство дополнительной трансформаторной подстанции и ЛЭП позволило разукрупнить распределительную сеть и повысить надежность электроснабжения: в итоге, вместо четырех воздушных линий электропередачи 0,4 кВ протяженностью более 5 километров построены 11 отдельных ЛЭП.

Все работы выполнены с применением современных методов монтажа и материалов: так, при монтаже ВЛ использован самонесущий изолированный провод (СИП), который гарантирует надежную передачу электроэнергии в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Сокращение протяженности линий обеспечило снижение потерь при передаче электроэнергии. В результате выполненной реконструкции существенно повысилось качество электроснабжения жителей частного сектора в районе горы Татарка в Златоусте по ул. 1, 2, 3, 4-й Гурьевской и Малой Кирпичной, правого и левого берега реки Чувашка.

Сумма вложений филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» в реконструкцию распределительной сети в Златоусте составила около 15 миллионов рублей.