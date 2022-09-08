Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для масштабной реконструкции и реставрации Храма Святого Александра Невского г. Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, в ходе работ энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» проложили две кабельные линии электропередачи (КЛ) классом напряжения 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до вводно-распределительного устройства храма. Общая протяженность КЛ составила более 400 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить увеличение максимальной мощности энергообъекта до 172 кВт.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электросетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Православный храм, построенный в 1907 году по проекту зодчего с мировым именем Александра Померанцева и освящённый в память Святого благоверного князя Александра Невского - одна из главных архитектурных, культурных и культовых достопримечательностей Челябинска. Строение из красного кирпича с изящными куполами располагается в историческом центре города на Алом поле.

В советское время, как и большинство челябинских храмов, церковь была закрыта, сняты купола и кресты. Многие годы здание использовалось сначала под типографию, позже под областную картинную галерею, хранилище госархива, планетарий, в 1987 году здесь был открыт зал камерной и органной музыки. В ноябре 2013 году храм вернули верующим. При храме действуют детская и взрослая воскресные школы, а также социальная служба.

Реставрация храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле идёт с 2020 года. Работы по восстановлению внешнего облика храма практически завершены. Готов фасад, кровля и колокольня. В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма.