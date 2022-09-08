08.09.2022
«Ростелеком» представит IT-решения на всероссийском форуме в Челябинске
08.09.2022
Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков
08.09.2022
УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере
08.09.2022
Фсе на барьбу с безграматнастью!
07.09.2022
Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников
07.09.2022
Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение Храма Александра Невского в Челябинске
08.08.2022
Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор посетил Магнитогорские электрические сети
19.07.2022
Энергетики «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей трех районов Челябинска
13.07.2022
«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма
24.06.2022
Алексей Текслер наградил лучших электромонтёров «Россети Урал»
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022