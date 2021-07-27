Челябинца будут судить за слежку за подругой

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни. Он с помощью спецустройств устроил слежку за своей подругой.

По данным следствия, обвиняемый с помощью специального технического устройства следил за своей подругой, незаконно получая информацию о ее передвижениях, чем нарушил неприкосновенность частной жизни.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.