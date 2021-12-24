Челябинцам показали, как будет выглядеть территория рядом с «Юностью»

Управление архитектуры Челябинска показало, как будет выглядеть новое общественное пространство рядом с дворцом спортом «Юность».

Напомним, благоустройство прилегающей территории будет проводиться в новом году. Перед началом проектирования специалисты провели опрос, в котором приняли участие тысяча 656 человек: горожане вносили свои предложения по теме предстоящего преображения пространства возле «Юности», где до недавнего времени размещались автовокзал и парковки. Кроме того, проект будущего благоустройства будет реализован на месте заброшенного сквера.

В управлении архитектуры отметили, что главной задачей проекта является создание рядом с дворцом спорта места, привлекательное для отдыха и занятий спортом.

«Все ключевые пожелания горожан проектировщики учли в своей работе. Например, триста человек попросили добавить деревьев и кустов, двести - хотели видеть у «Юности» место для катания на скейтбордах и занятий спортом, сто человек - зоны отдыха с качелями, и столько же людей попросили убрать преграды и заборы», - рассказали в управлении.

В настоящая время бывшая разворотная площадка для автобусов представляет собой стихийную парковку. Вместо нее появится спортивное ядро: воркаут-площадка, боул (бетонная конструкция для скейтеров), мини-трибуна, а также много новых газонов с деревьями и кустарниками. Главные пешеходные пути освободятся от машин, и по краю тротуара вдоль улицы Труда расположится транзитная велодорожка.

Прилегающая к «Юности» зеленая территория превратится в уголок природы с прогулочными дорожками и уютными местами, где есть столы для пинг-понга и настольных игр.

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«Такой густой, как на картинках, зелень станет в будущем, когда разрастутся все новые зеленые насаждения. Однако уже при высадке преимущество отдадут деревьям-крупномерам», - сообщили челябинские архитекторы.

Для благоустройства территории демонтируют ларьки, временные сооружения и заборы.

Кроме того, авторами проекта предусмотрен комфортный доступ в новое пространство с прилегающих территорий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», территорию возле дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители путем голосования на платформе «Активный житель 74». Работы будут проводиться по пяти контрактам.

Только на озеленение пространства, прилегающего к «Юности» (в границах улиц Красной, Труда и Свердловского проспекта), будет потрачено 5,9 миллиона рублей. Произвести все посадки планируется до первого октября 2022-го года.

В техническом задании сказано, что здесь появится газон, будут высажены такие растения, как яблоня Недзвецкого высотой не менее двух с половиной-трех метров, липа высотой три-три с половиной метра, береза и клен остролистный аналогичной высоты, барбарис «Тунберга» высотой не менее 0,3 метра, разные виды кизильника высотой не ниже 0,6 метра. Озеленители создадут из кустарников живую изгородь.