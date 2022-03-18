Челябинцам расскажут о том, как защитить ребенка от буллинга

Сегодня, 18 марта, в Челябинске состоится лекция по теме «Травля в школе. Что знать и делать родителям».

Просветительская лекция будет проведена в рамках реализации федерального проекта «Социальный светофор» АНО «Территория безопасности» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

«Социальный светофор» - это система антибуллингового мониторинга, обучения и консультирования для образовательных организаций, организаций досуга, воспитания и отдыха детей, подростков, студенческих организаций.

На лекции будут освещены базовые понятия безопасности: как распознать травлю, что делать, как обучать ребенка самостоятельности, распознавать и работать с зависимостями.

Лекторами выступят руководитель АНО «Территория безопасности», психолог-сексолог, идеолог концепции «Умная безопасность» Анастасия Беренова, а также тренер-инструктор клуба «Умная безопасность», автор и разработчик курса «Безопасность ребенка, подростка» Максим Беренов.

Лекция состоится 18 марта в информационном центре по атомной энергии по адресу: улица Энгельса, 107. Начало в 18:30. Вход свободный.