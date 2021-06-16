Челябинцев приглашают на пешеходную прогулку от Скобелевской до Коммуны

Жителей Челябинска приглашают на пешеходную прогулку «От Скобелевской до Коммуны».

Познавательную экскурсию для горожан, интересующихся историей, организует управление культуры. Она состоится 18 июня в 14 часов.

Улица Скобелевская возникла в Челябинске после сноса крепостной стены и расширения города в начале XIX века, но название получила значительно позже – после русско-турецкой войны 1877-1878 годов в честь русского военачальника, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева.

В начале XX века Скобелевская проходила от центра города - улицы Уфимской (ныне Кирова) - до окраины (Западного бульвара, ныне Володарского).

Как отмечают в управлении культуры Челябинска, в настоящее время бывшая улица Скобелевская является частью Коммуны.

Протяженность Скобелевской составляла всего около 900 метров, но ее расположение в историческом центре города делает этот отрезок весьма насыщенным – здесь расположено немало объектов историко-культурного наследия разных эпох.

«Бесплатная пешеходная прогулка – это прекрасная возможность взглянуть на Челябинск с новой стороны!», - уверены в управлении культуры Челябинска.

Необходима предварительная запись (по телефону: 264-73-11).

Встреча группы - у памятника «Танкистам-Добровольцам».