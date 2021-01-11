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Челябинцев призвали выбрасывать елки на мусорки

Жителей Челябинска призвали выбрасывать новогодние ели на мусорки возле многоквартирных домов. С такой просьбой к горожанам обратился замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, 11 января, на аппаратном совещании.

«В связи с тем, что в ближайшее время будут выбрасывать новогодние ели, обращаюсь к жителям Челябинска: прошу размещать деревья на своих контейнерных площадках, которые расположены рядом с многоквартирными домами», - сказал Астахов.

Замглавы по городскому хозяйству пояснил, что регоператор «Центр коммунального сервиса» будет вывозить деревья, которые жители оставят на мусорках, в течение двух суток.

«Мы дадим поручение управляющим компаниям мониторить эту ситуацию и направлять информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска», - добавил Астахов.