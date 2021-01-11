Информационное
агентство

Коронавирус
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
Педофилы
Педофилы
11.01.2021
Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд
11.01.2021
В Челябинскую область идут Васильевские морозы
Дороги
Дороги
11.01.2021
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
Коронавирус
Коронавирус
11.01.2021
В Челябинской области сняли запрет на работу общепита в ночные часы
Дороги
Дороги
11.01.2021
Котова потребовала убирать снег с улиц Челябинска в круглосуточном режиме
Новости
11.01.2021
В Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование на ковид в ТРК
11.01.2021
АГК в Челябинской области наращивает мощности и модернизирует производство
11.01.2021
В Челябинской области двухлетний мальчик попал под колеса маршрутки
11.01.2021
В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом
11.01.2021
Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное
11.01.2021
В Чесменском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
Общество
11.01.2021 14:04
Челябинцев призвали выбрасывать елки на мусорки

Жителей Челябинска призвали выбрасывать новогодние ели на мусорки возле многоквартирных домов. С такой просьбой к горожанам обратился замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, 11 января, на аппаратном совещании.

«В связи с тем, что в ближайшее время будут выбрасывать новогодние ели, обращаюсь к жителям Челябинска: прошу размещать деревья на своих контейнерных площадках, которые расположены рядом с многоквартирными домами», - сказал Астахов.

Замглавы по городскому хозяйству пояснил, что регоператор «Центр коммунального сервиса» будет вывозить деревья, которые жители оставят на мусорках, в течение двух суток.

«Мы дадим поручение управляющим компаниям мониторить эту ситуацию и направлять информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска», - добавил Астахов.

Автор: Дарья Антонова
Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Мусор
25.12.2020
Жители Челябинской области не желают платить за вывоз мусора
24.12.2020
Челябинские власти планируют сделать мусорный полигон в Чишме
24.12.2020
Молодец, Леша, спасибо. Путин похвалил Текслера
23.12.2020
ЦКС рассказал, как будет организован вывоз ТКО в новогодние праздники
Общество
Миндортранс: Дороги Челябинской области в проезжем состоянии, автобусные рейсы не отменены
11.01.2021
Общество
Театры, библиотеки и ДК подготовили для южноуральцев новогодние программы
31.12.2020
Политика
Дмитрий Тарасов назначен исполняющим обязанности первого замминистра Челябинской области
30.12.2020
Среда обитания
Под занавес года в Челябинскую область придут морозы
29.12.2020
Общество
Владимир Корнев: Поддержка инвалидов в Челябинске должна выйти на качественно новый уровень
29.12.2020
Общество
Наталья Котова поручила тщательно следить за состоянием праздничной инфраструктуры
28.12.2020
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

11.01.2021 16:02
В Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование на ковид в ТРК
11.01.2021 15:36
АГК в Челябинской области наращивает мощности и модернизирует производство
11.01.2021 15:33
В Челябинской области двухлетний мальчик попал под колеса маршрутки
11.01.2021 15:31
В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом
11.01.2021 15:01
Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное
11.01.2021 14:36
В Чесменском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
11.01.2021 14:34
Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд
11.01.2021 14:23
В Челябинскую область идут Васильевские морозы
11.01.2021 14:14
В аэропорту Челябинска утечка газа
11.01.2021 14:04
Челябинцев призвали выбрасывать елки на мусорки
11.01.2021 13:50
ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными
11.01.2021 13:26
Утвержден прожиточный минимум на 2021 год
11.01.2021 13:02
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
11.01.2021 12:54
В Челябинске отменили приговор создателю финансовой пирамиды
11.01.2021 12:21
Зоозащитники Челябинска обнаружили на дне заброшенного погреба кладбище щенков
11.01.2021 12:06
В Челябинской области сняли запрет на работу общепита в ночные часы
11.01.2021 12:01
В Челябинской области число выявляемых за сутки случаев ковида сокращается, а число смертей растет
11.01.2021 11:44
Продлено ограничение движения большегрузов по трассе М-5
11.01.2021 11:26
Шансов выжить не было: на трассе под Златоустом Мазда залетела под Камаз
11.01.2021 11:24
В Челябинске с арт-объекта «Люстра» выкрутили 45 лампочек
11.01.2021 11:10
В Челябинске пассажир с ножом напал на таксиста
11.01.2021 11:05
В 2021 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель, а первая будет полной
11.01.2021 11:02
В центре Челябинска после ремонта открыли подземный переход
11.01.2021 10:52
Котова потребовала убирать снег с улиц Челябинска в круглосуточном режиме
11.01.2021 10:32
Челябинский областной фестиваль «Морозко» завершил свой театральный марафон
11.01.2021 10:25
Новое назначение в администрации Челябинска
11.01.2021 10:21
Миндортранс: Дороги Челябинской области в проезжем состоянии, автобусные рейсы не отменены
10.01.2021 20:59
В ДТП в Пластовском районе один человек погиб, двое пострадали
10.01.2021 20:11
В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по М-5
10.01.2021 19:29
В понедельник в Челябинской области снегопады и метели
10.01.2021 18:55
Дорожники продолжают очищать улицы Челябинска от снега в сопровождении машин ГИБДД
10.01.2021 18:04
В Челябинской области из-за снегопада могут отменить часть автобусных рейсов
10.01.2021 17:36
Сильные снегопады в Челябинской области продолжатся и предстоящей ночью
10.01.2021 12:52
На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202
10.01.2021 12:31
Сегодня - четвертый день Рождественских Святок
10.01.2021 12:11
В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5
10.01.2021 11:49
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 39 тысяч
09.01.2021 23:27
В воскресенье южноуральцы еще успеют бесплатно сдать тест на ковид
09.01.2021 22:14
Минздрав: Состояние фельдшера, пострадавшего в ДТП со скорой в Челябинске, стабильное
09.01.2021 20:42
Челябинские коммунальщики устранили течь на Бродокалмакском тракте
09.01.2021 19:35
В Челябинске повесился военнослужащий Росгвардии
09.01.2021 18:10
Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым
09.01.2021 17:18
Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели
09.01.2021 16:49
В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы
09.01.2021 16:32
В воскресенье в Челябинской области ожидаются снегопады
09.01.2021 16:06
Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул
09.01.2021 14:10
По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
09.01.2021 12:20
В дни рождественских святок принято совершать добрые дела
09.01.2021 12:01
Финальную новогоднюю зарядку для южноуральцев проведет «Динамо-Уралочка»
09.01.2021 11:39
Еще 350 южноуральцев победили ковид
08.01.2021 21:36
Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска
08.01.2021 17:39
В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо
08.01.2021 17:17
Девятого января в Челябинской области морозы немного ослабеют
08.01.2021 16:53
Восьмого января - Собор Пресвятой Богородицы, второй день рождественских Святок
08.01.2021 14:17
Две молодые челябинки устроили переполох с пожаром в развлекательном заведении на Цвиллинга
08.01.2021 13:46
Жители Копейска выстраиваются в очередь, чтобы сдать тест на ковид
08.01.2021 11:41
За сутки умерло девять южноуральцев с ковидом, самой молодой было 36 лет
08.01.2021 11:13
Главврач Сосновской ЦРБ рассказал о сноубординге и гормоне счастья
08.01.2021 10:34
В Челябинске дорожные подрядчики за ночь вывезли более 2,6 тысячи тонн снега
08.01.2021 00:50
Начались Рождественские Святки
07.01.2021 21:31
В Карабаше еще на сутки продлены НМУ
07.01.2021 21:05
Восьмого января в Челябинской области морозно и без осадков
07.01.2021 20:56
Самые яркие проекты управления архитектуры Челябинска в 2020 году
07.01.2021 20:54
В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки, но пройдут они не совсем обычно
07.01.2021 20:11
В Челябинске на Бродокалмакском тракте случилась третья за зиму коммунальная авария
07.01.2021 20:01
В Челябинской области спасатели 16 часов боролись за жизнь туриста
07.01.2021 19:54
Рождественские морозы не обошли стороной Челябинскую область
07.01.2021 14:22
Празднование Рождества в Челябинской области обошлось без происшествий
07.01.2021 13:42
В Челябинской области создали искусственный интеллект для слежки за транспортом
07.01.2021 12:06
Митрополит Григорий совершил литургию в Рождественскую ночь
07.01.2021 11:27
В Челябинской области за время пандемии с ковидом справились более 23 тысяч южноуральцев
07.01.2021 11:05
Губернатор и Митрополит поздравляют южноуральцев с Рождеством
07.01.2021 10:47
В Челябинске за два дня тест на коронавирус сдали 788 человек
07.01.2021 09:44
В Челябинске этой ночью вывезено почти три тысячи тонн снега
06.01.2021 23:55
Пострадавшую в ДТП журналистку из Карталов на реанимобиле доставили в больницу Челябинска
06.01.2021 21:36
Спасатели Сима нашли двух девочек, потерявшихся в лесу
06.01.2021 20:41
Митрополит Григорий совершил литургию в Рождественский сочельник
06.01.2021 19:48
В центре Челябинска иномарка вылетела с дороги после столкновения с маршруткой
06.01.2021 17:58
Безопасность верующих в Рождество обеспечат полицейские Челябинска
06.01.2021 17:54
Заключенные челябинской колонии состязались в искусстве боди-арта и визажа
06.01.2021 17:45
Причиной пожара в поселке Красная речка стала неисправность отопительной печи
06.01.2021 17:39
Задержан златоустовец, решивший отметить Новый год за счет работодателя
06.01.2021 17:31
Южноуральские огнеборцы продолжают бить тревогу из-за роста числа пожаров
06.01.2021 15:27
В Челябинской области на Рождество – морозец и небольшой снег
06.01.2021 15:14
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
06.01.2021 15:08
Три города Челябинской области встретят Рождество в режиме «черного неба»
06.01.2021 14:59
Журналистку из Карталов, попавшую в серьезное ДТП, сегодня доставят в больницу Челябинска
06.01.2021 14:30
В Челябинске на ходу загорелся бензовоз с полным баком топлива
06.01.2021 14:25
В Троицком районе оказывают помощь многодетной семье, у которой накануне сгорел дом
06.01.2021 13:27
Перед Рождеством челябинские пожарные вышли в рейды по храмам
06.01.2021 11:32
В Челябинской области за сутки выявлено 298 новых случаев ковида
06.01.2021 11:19
В Троицком районе многодетная семья лишилась жилья из-за короткого замыкания
06.01.2021 11:15
В четверг зарядку для южноуральцев проведет чемпион по боксу Эдуард Абзалимов
06.01.2021 10:48
СК начал проверку по факту получения травм ребенком во время катания на Таганае
06.01.2021 10:44
Ночью с дорог Челябинска вывезено рекордное количество снега
05.01.2021 22:49
Православные готовятся к Рождественскому Сочельнику
05.01.2021 21:28
В Сочельник в Челябинской области мороз и снег
05.01.2021 21:07
В Челябинской области ограничат доступ на Рождественские службы в храмах
05.01.2021 16:56
В Челябинской области агрессивные «силовики» атакуют южноуральцев
05.01.2021 16:50
Печальная статистика: за первые дни нового года в Челябинской области произошло 108 пожаров
05.01.2021 15:53
Журналистке из Карталов, попавшей в ДТП, срочно требуется помощь хирургов
05.01.2021 15:22
Жительница Магнитогорска задержана с особо крупной партией наркотиков
05.01.2021 14:07
На Таганае 11-летний мальчик получил серьезные травмы, катаясь на тюбинге
05.01.2021 13:27
В среду южноуральцы смогут сделать зарядку вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу
05.01.2021 12:28
Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с автобусом
05.01.2021 11:55
Более 200 единиц техники чистили региональные дороги Челябинской области
05.01.2021 11:34
За сутки умерло восемь южноуральцев с ковидом
05.01.2021 10:46
В центре Челябинска жильцов многоэтажки эвакуировали из-за ночного пожара
05.01.2021 10:37
С улиц Челябинска за ночь вывезено более полутора тонн снега
04.01.2021 23:37
До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов
04.01.2021 23:32
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
04.01.2021 23:28
Во вторник в Челябинской области сохранятся ночные морозы на фоне высокого давления
04.01.2021 22:10
Во вторник онлайн-зарядку для южноуральцев проведет легкоатлетка Евгения Зинурова
04.01.2021 21:01
Челябинцы продолжают сдавать тесты на COVID-19 в торговых комплексах
04.01.2021 20:55
Отца челябинского медработника, пострадавшего при пожаре, переведут в ожоговый центр
04.01.2021 19:47
Дирижер оркестра челябинской Росгвардии стал лауреатом всероссийского конкурса «Марши наших побед»
04.01.2021 19:15
Пассажира рейса Москва - Челябинск сняли с борта не только за отсутствие маски