Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса

Жители многоквартирных домов, расположенных по улице Пушкина жалуются на то, что погрязли в мусоре. Баки на контейнерных площадках переполнены. Разбираемся, а кто виноват? Региональный оператор - ООО «Центр коммунального сервиса», местные чиновники, которые не следят за работой подрядчиков или же сами жители, которые паркуют машины во дворах и мешают проезду мусоровозам?

Один из жителей Челябинска прислал в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» фотографии и пожаловался на то, что у него во дворе по адресу Пушкина, 32, переполненные мусорные баки.

«Мусор не вывозят. От слова «совсем», - сообщил читатель.

В ООО «Центр коммунального сервиса», который и отвечает за вывоз мусора сказали, что проверят эту информацию и прокомментируют ситуацию. При этом региональный оператор отметил, что не всегда это их вина.

Проталины от теплотрасс, ставшие непреодолимым препятствием, неочищенные от сугробов грунтовки, отсутствие отсыпки на дорожных участках с уклоном, глубокая колея. Вывоз мусора с наступлением весны стал весьма сложным.

«Плохая уборка дорог от снега – самая распространенная проблема. Как правило, у перевозчиков возникают сложности с проездом по отдельным улицам после сильных снегопадов. Мусоровозы иной раз не могут проехать даже там, где недавно поработала снегоуборочная техника», - сообщили в ЦКС.

Региональный оператор - ООО «Центр коммунального сервиса» уже который год призывает чиновников муниципальных образований Челябинской области позаботиться об обработке подъездных путей к контейнерным площадкам реагентами, что особенно актуально для муниципалитетов, расположенных в гористой местности.

Центр коммунального сервиса также обращается и к автомобилистам – с призывом не оставлять транспорт возле мест накопления ТКО. Мусоровозы просто не могут подъехать к контейнерным площадкам.

«В условиях скользких дорог мешающие проезду спецтехники машины создают дополнительные трудности для водителей мусоровозов», - подчеркивают в ЦКС.

Причем, во многих других дворах ситуация с вывозом мусора просто отличная. Контейнерные площадки пустые. Кто виноват, что в отдельно взятом дворе полные баки мусора? ЦКС, чиновники или автомобилисты, которые не хотят ставить машины на платную парковку и загораживают путь мусоровозам? Выводы делайте сами.