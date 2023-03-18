17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
17.03.2023
В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре
17.03.2023
Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию
17.03.2023
В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
17.03.2023
Жительница Пласта пыталась отрезать сожителю половой орган
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
19.12.2022
Коммунальщики пообещали жителям Челябинской области избавить от скоплений мусора в новогодние каникулы
29.07.2022
Челябинский регоператор после череды судов пересчитал плату за вывоз ТКО
15.07.2022
Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023