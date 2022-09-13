13.09.2022
После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
13.09.2022
Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу
13.09.2022
Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
13.09.2022
Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск
13.09.2022
ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты
13.09.2022
Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту
После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
02.08.2022
В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
18.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022