После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Мусор
ЖКХ
Дороги
Коронавирус
Наркотики
Транспорт
На житейских перекрестках
Детское питание
Экология
Метро в Челябинске
Клещи
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Мусор
ЖКХ
Дороги
Коронавирус
Наркотики
Транспорт
На житейских перекрестках
Детское питание
Экология
Метро в Челябинске
Клещи
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На 12 сентября о старте отопительного сезона Министерство строительство и инфраструктуры проинфор
ЖКХ
ЖКХ
13.09.2022

В Челябинской области порядка 10 муниципальных образований объявили о начале отопительного сезона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 13 сентября, Ленинский район Челябинска вновь превратился в большую пробку. Автомобилист
Дороги
Дороги
13.09.2022

Благодаря властям

А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска опасаются, что прозрачные ограждения вдоль трамвайных путей на обновленной улиц
Дороги
Дороги
13.09.2022

Сказочные дорожники

Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы жалуются на городские автобусы, создающие помехи в движении в поселке Чурилово.
Дороги
Дороги
13.09.2022

Челябинцы жалуются на стоянку автобусов на проезжей части в Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Замглавы Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприят
13.09.2022

Сотрудники ФСБ пришли к заместителю главы Магнитогорска
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.09.2022

Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту
Происшествия
13.09.2022 15:56

После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку

Прокуратура Саткинского района (Челябинская область) встала на сторону местных жителей и заставила местных чиновников ликвидировать несанкционированную свалку возле поселка Теплый.

Еще весной этого года жители Саткинского района обнаружили, что по дороге к садоводческим товариществам образовалась несанкционированная свалка. Регоператор ООО «Златспецтранс», начиная с апреля текущего года, не раз информировал об этом администрацию, но реакции не последовало.

Проверкой, проведенной прокуратурой совместно с представителями МКУ «Управление по благоустройству администрации Саткинского муниципального района», администрацией района и региональным оператором ООО «Златспецтранс», установлено, что вблизи контейнерной площадки, расположенной напротив дома № 2 по улице Ольховая на землях населенных пунктов, размещена несанкционированная свалка, состоящая из опиленных ветвей деревьев, строительных отходов и фрагментов мебели, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурор внес представление об устранении нарушений закона главе администрации Саткинского района. Свалка ликвидирована.

Новости сюжета: Мусор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2022

В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.07.2022

Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2022

Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Розы и Первомайского поддержали инициативу районной власти и губернатора Алексея
Политика

Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить

12.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске строители, как и обещали, ко Дню города завершили цикл работ по внешнему контуру воз
Общество

Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала

12.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, 11-го сентября, торжественно отметил славный праздник - День танкиста.
Общество

Челябинск отметил славный праздник - День танкиста

11.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинске масштабно отметят 286-летия со дня основан
Общество

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

09.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реставраторы компании АО «Ренессанс-реставрация» из Санкт-Петербурга готовятся показать жителям Ч
Общество

Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле

08.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Долгожданная школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на н
Общество

Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть

07.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На 12 сентября о старте отопительного сезона Министерство строительство и инфраструктуры проинфор
ЖКХ
ЖКХ
13.09.2022

В Челябинской области порядка 10 муниципальных образований объявили о начале отопительного сезона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 13 сентября, Ленинский район Челябинска вновь превратился в большую пробку. Автомобилист
Дороги
Дороги
13.09.2022

Благодаря властям

А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска опасаются, что прозрачные ограждения вдоль трамвайных путей на обновленной улиц
Дороги
Дороги
13.09.2022

Сказочные дорожники

Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы жалуются на городские автобусы, создающие помехи в движении в поселке Чурилово.
Дороги
Дороги
13.09.2022

Челябинцы жалуются на стоянку автобусов на проезжей части в Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Замглавы Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Гаврилов и директор муниципального предприят
13.09.2022

Сотрудники ФСБ пришли к заместителю главы Магнитогорска
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

13.09.2022 15:56

После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку

13.09.2022 15:47

Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу

13.09.2022 15:39

Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение ФОКа в Кусе

13.09.2022 15:32

Сравнивая старые карты: Как рос Челябинск

13.09.2022 15:12

В Челябинской области порядка 10 муниципальных образований объявили о начале отопительного сезона

13.09.2022 15:10

ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты

13.09.2022 15:06

Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту

13.09.2022 14:45

Была вешалкой и едва не откусила нос: в Магнитогорске будут судить истязательницу ребенка

13.09.2022 14:38

А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась

13.09.2022 14:21

Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга

13.09.2022 13:28

Челябинцы жалуются на стоянку автобусов на проезжей части в Чурилово

13.09.2022 13:19

Администрация Челябинска заплатила почти полмиллиона за травму подростка на обледенелой дороге

13.09.2022 13:17

Сотрудники ФСБ пришли к заместителю главы Магнитогорска

13.09.2022 13:10

Шефы Челябинской области везут в Крым «Прививку против нацизма»

13.09.2022 13:10

В Челябинске показали спектакль о людях, которые любят свой город: «Почему ЧЕ?» завершил фестиваль «Nовый»

13.09.2022 13:04

В день 286-летия Челябинска Наталья Котова подводит итоги

13.09.2022 12:43

Старое «бабье лето» приходит в Челябинскую область и задержится на неделю

13.09.2022 12:25

За отказ воевать украинским солдатам простреливают ноги

13.09.2022 12:12

Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок

13.09.2022 12:09

За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза

13.09.2022 12:00

В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район

13.09.2022 11:11

Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года

13.09.2022 11:04

Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер

13.09.2022 11:02

Бывшего чиновника из администрации Челябинска приговорили к условному сроку

13.09.2022 11:01

Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец

13.09.2022 11:00

Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком

13.09.2022 10:45

«Ростелеком» провел расширенное заседание комитета СПП Челябинской области по цифровизации

13.09.2022 10:32

Южноуральские фермеры фиксируют падение закупочных цен на зерно, переработчики готовы их поддержать

13.09.2022 10:17

В Шершневское водохранилище выпустят 35 тысяч мальков сазана

13.09.2022 09:53

Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества

13.09.2022 09:38

В Челябинске в День города прошёл фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME

13.09.2022 09:25

В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом

12.09.2022 17:30

В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»

12.09.2022 17:27

В шести городах Челябинской области установились НМУ, фиксируются случаи превышения ПДК

12.09.2022 17:18

Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов

12.09.2022 17:02

Во вторник в Челябинской области чуть потеплеет, без осадков

12.09.2022 16:51

Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)

12.09.2022 16:42

Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас

12.09.2022 16:17

Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ

12.09.2022 16:11

Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить

12.09.2022 15:23

День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее

12.09.2022 14:52

Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль

12.09.2022 14:47

Копейчанин попал в больницу после приема виагры

12.09.2022 13:43

На челябинской сцене блистали красавицы на колясках, рожденные побеждать

12.09.2022 13:43

В центре внимания – железнодорожные переезды

12.09.2022 13:33

Готовы к службе в спецназе: Златоуст принял первые военно-патриотические Игры

12.09.2022 13:25

Уральцы – в числе победителей яркого турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Челябинске

12.09.2022 13:17

ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 миллиарда рублей

12.09.2022 13:15

Челябинцы жалуются, что улица Гагарина превратилась в кишлак

12.09.2022 12:40

Наталья Котова лично даст нагоняй подрядчику за строительство садика черепашьими темпами

12.09.2022 12:37

Уроженец из Средней Азии пробил челябинцу голову самокатом

12.09.2022 12:23

Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. Тайна портрета знаменитого артиста

12.09.2022 12:05

Котова посоветовала подчиненным жаловаться в прокуратуру на нерадивые управляющие компании

12.09.2022 12:04

Перекрывать дороги в Ленинском районе в часы пик не будут

12.09.2022 11:58

Все муниципальные автобусы Челябинска до конца года оснастят валидаторами

12.09.2022 11:56

Сформирована одна из ветвей власти нового Коркинского муниципального округа

12.09.2022 11:14

Ксензов заявил о пользе выделенных полос для пассажиров общественного транспорта Челябинска

12.09.2022 11:03

У Завьялихи жители увидели медведицу с медвежатами

12.09.2022 10:21

Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала

12.09.2022 09:27

Театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон постановкой «Король-Олень»

12.09.2022 09:16

«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде

12.09.2022 00:29

В трех городах Челябинской области установились НМУ

11.09.2022 22:14

В понедельник в Челябинской области - дожди и ночные заморозки

11.09.2022 21:49

Челябинск отметил славный праздник - День танкиста

11.09.2022 21:41

Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)

11.09.2022 20:46

В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома

11.09.2022 20:38

Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки

11.09.2022 20:17

Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей

11.09.2022 19:53

Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта

11.09.2022 19:43

«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов

11.09.2022 19:14

Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами

11.09.2022 12:36

В Челябинской области в воскресенье проходят выборы

11.09.2022 11:54

В воскресенье отмечают Всероссийский День трезвости, в храмах молятся о страждущих недугом винопития или наркомании

11.09.2022 11:50

На улице Российской в Челябинске открылся портал в подземный мир

11.09.2022 10:35

Кому радость, а кому – мука: сотрудники «ЧелябГЭТа» считают, что о них в День города забыли

11.09.2022 10:10

Челябинск отметил свой 286-й день рождения без серьезных происшествий

11.09.2022 10:01

Подземелье ужасов: челябинцы шли праздновать День города, рискуя здоровьем

10.09.2022 23:04

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев арестован в День города

10.09.2022 22:30

«Донбасс-Кузбасс»: в Магнитогорск из Горловки приехали «ночные волки»

10.09.2022 20:36

Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки

10.09.2022 19:59

Луганск отмечает 227-й день рождения

10.09.2022 16:22

Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей

10.09.2022 15:49

Ситуация с попыткой массового убийства собак в Челябинске на контроле в столичной прокуратуре

10.09.2022 13:31

В Челябинске ограничили движение в районе ледовой арены «Трактор»

10.09.2022 13:25

«Мы вместе!»: более трехсот медработников Челябинской области слетелись на озеро Сугояк

10.09.2022 12:29

Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей

10.09.2022 12:16

Челябинск отмечает свой 286-й день рождения и принимает поздравления

10.09.2022 11:32

Силовики задержали экс-советника главы Челябинска

10.09.2022 10:39

«Расстрел» собак в Коркино оказался отловом с целью стерилизации

10.09.2022 09:30

В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись

09.09.2022 19:25

В воскресенье в Челябинске состоится международный вечер бокса и лазерное шоу

09.09.2022 18:56

Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии

09.09.2022 18:47

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

09.09.2022 18:34

АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

09.09.2022 18:15

В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями

09.09.2022 17:54

СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь

09.09.2022 17:39

Что такое современная русская поп-музыка?

09.09.2022 17:11

Крупнейший в России HR-форум состоится на Урале

09.09.2022 17:11

Шел по городу художник: Челябинск в красках

09.09.2022 16:33

Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш