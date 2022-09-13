После вмешательства прокуратуры в Сатке ликвидировали несанкционированную свалку

Прокуратура Саткинского района (Челябинская область) встала на сторону местных жителей и заставила местных чиновников ликвидировать несанкционированную свалку возле поселка Теплый.

Еще весной этого года жители Саткинского района обнаружили, что по дороге к садоводческим товариществам образовалась несанкционированная свалка. Регоператор ООО «Златспецтранс», начиная с апреля текущего года, не раз информировал об этом администрацию, но реакции не последовало.

Проверкой, проведенной прокуратурой совместно с представителями МКУ «Управление по благоустройству администрации Саткинского муниципального района», администрацией района и региональным оператором ООО «Златспецтранс», установлено, что вблизи контейнерной площадки, расположенной напротив дома № 2 по улице Ольховая на землях населенных пунктов, размещена несанкционированная свалка, состоящая из опиленных ветвей деревьев, строительных отходов и фрагментов мебели, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокурор внес представление об устранении нарушений закона главе администрации Саткинского района. Свалка ликвидирована.