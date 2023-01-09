Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки

Власти Челябинска призвали горожан прощаться с новогодними елями цивилизованным способом и выбрасывать их на контейнерные площадки, расположенные возле многоквартирных домов.

С такой просьбой к челябинцам обратился сегодня, девятого января, заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Просим елки выбрасывать на контейнерные площадки, которые расположены рядом с многоквартирными домами. Регоператор «Центр коммунального сервиса» будет вывозить деревья. Также мы уже дали поручение управляющим компаниям мониторить эту ситуацию и направлять информацию в управление ЖКХ», - сказал Александр Астахов.

Кстати, «новогодних красавиц» можно не выкидывать на мусорки, а отвезти их в зоопарк. Многие животные любят полакомиться елками и пихтами.