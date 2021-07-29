Челябинцев просят сообщать об открытых колодцах и кражах люков

Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает жителей Челябинска сообщать об опасных канализационных и водопроводных камерах. Открытый колодец может стать причиной серьезной трагедии как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В сводках новостей часто можно увидеть сообщения о трагедиях, произошедших вследствие хищения крышек колодцев и камер. Сомнительная выгода, полученная от продажи в металлолом люков, приводит к тяжелым последствиям. Среди таких историй встречаются, в том числе и с летальными исходами.

Только за первый квартал 2021 года было похищено более 200 люков водопроводных и канализационных колодцев, по каждому факту кражи написаны заявления о проведении проверки в УМВД города Челябинска, на основании которых возбуждено четыре уголовных дела.

Организации, занимающиеся скупкой металлолома, не имеют права принимать данные изделия, а при попытке кого-то сдать чугунные люки, обязаны немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы.

«Несмотря на то, что сетевыми организациями продолжается планомерный обход водопроводных и канализационных сетей на предмет целостности крышек колодезных люков, среагировать на кражу люка в течение короткого промежутка времени не всегда представляется возможным. При обнаружении нарушения конструкции колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения аварийная ситуация устраняется в срочном режиме», - сообщили в администрации Челябинска.

Сетевые организации не снимают люки с камер и колодцев для замены или проведения ремонта, не установив новые. Люди, которые снимают крышки и просто загружают в легковые или грузовые автомобили, совершают кражу.

Свидетелей хищения крышки люка злоумышленниками просят зафиксировать этот факт фото или видеоматериалом и сообщить об этом посредством отправки сообщения на мессенджеры WhattsApp и Viber по номеру: 8-902-607-56-83.