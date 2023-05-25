Челябинские власти отреагировали на сигнал о люке с шиной вместо крышки

Челябинцы сигнализировали властям об очередном открытом люке на улице Гончаренко, 64, за автостоянкой.

Об опасном колодце без крышки горожанка написала в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте вечером среды, 24 мая.

«Вот такая «красота» находится на улице Гончаренко. Люк прикрыт лишь шиной уже не первый год, а дела никому нет. Видимо, как всегда, ждут, когда туда кто-нибудь улетит. Тогда и произойдет чудо - появится крышка. И на то, что из-под земли и зимой, и летом сочится вода (непонятно только, какого она происхождения), тоже всем наплевать, хотя коммунальщики не раз там крутились. Засыпали благополучно щебенкой и уехали. Примите, пожалуйста, уже меры!» - обратилась жительница Челябинска к властям.

Администрация города отреагировала на сигнал и сегодня, 25 мая, ответила возмущенной жительнице следующее: «В настоящее время нами направлен запрос в сетевую организацию для установления технологической принадлежности инженерной сети. Как только будет определена эксплуатационная ответственность данного канализационного люка, мы устраним проблему в ближайшие сроки. К сожалению, данный процесс может занимать достаточно длительный промежуток времени, всю информацию, уточняйте, пожалуйста, в управлении ЖКХ администрации Челябинска (263-04-10)».

Интересно, что в комментариях к данному посту еще одна горожанка опубликовала снимок другого люка, прикрытого подручными средствами, написав, что находится он рядом со школой.

«Место жительства» колодца без крышки она не назвала, а спустя несколько часов написала, что проблема решена: «Мы уже позвонили. Приехали и закрыли» (и приложила подтверждающее оперативное реагирование ответственных лиц фото).