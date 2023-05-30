Челябинцев ждут открытые кинопоказы, спортивные танцы в парках, детские праздники, йога на крыше музея

В Челябинске стартует проект «Лето с ОЛИМПОМ»: открытые кинопоказы, спортивные танцы в парках, детские праздники, йога на крыше музея – и это ещё далеко не полный список мероприятий, которые подготовили организаторы специально для челябинцев.

Уже первого июня при информационной поддержке Радио ОЛИМП состоится самый летний праздник, посвященный Дню защиты детей. Занятия и развлечения найдутся для всей семьи! И не смотря на то, что мероприятие выпадает на будний день, успеть принять участие смогут все – развлекательные площадки с аниматорами и яркие фотозоны будут работать с 15 до 20 часов.

Партнеры мероприятия готовят сюрпризы для любителей рукодельничать. В Парке Гагарина мастер-классами заполнят целую аллею. Детворе предложат попробовать себя в роли настоящего зуботехника, малыши будут лепить из теста зубы и получать полезные сладости. Также можно будет поупражняться в ловкости - мальчишкам и девчонкам будут дарить подарки за меткие попадания в кольцо. В финале праздника детвору ждёт весёлая дискотека с мультяшными героями и воздушными шарами.

Организаторы мероприятий Радио ОЛИМП рассказали, что в этом году в рамках праздника будет реализован инклюзивный проект под названием «Гонка редких». В нём примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

А в минувшую субботу уже стартовал новый сезон кинопоказов под открытым небом «Кинолето Радио ОЛИМП» в Парке Гагарина. Зрительный зал на свежем воздухе собрал более трехсот зрителей. Сезон открыли ярко: челябинцев ждали конкурсы, танцы, сюрпризы и отличный фильм – «Служебный роман».

Всё лето челябинцев ждут любимые фильмы, а также хорошее настроение и море подарков на площадках Радио ОЛИМП. Следите за анонсами на 104.5 FM и в социальных сетях радиостанции, чтобы не пропустить другие интересные мероприятия в рамках проекта «Лето с ОЛИМПОМ».