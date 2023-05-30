30.05.2023
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
30.05.2023
Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут наказывать рублем
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода
30.05.2023
Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье
30.05.2023
В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду
30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
Челябинцев ждут открытые кинопоказы, спортивные танцы в парках, детские праздники, йога на крыше музея
26.05.2023
Челябинцев в эти выходные ждут яркие и увлекательные события
18.03.2023
Каток в парке Терешковой - один из самых любимых для челябинцев
01.03.2023
Челябинцы раскрасили солнцем любимый город
13.02.2023
В конце февраля Челябинск наполнится солнцем
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023