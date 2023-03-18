Каток в парке Терешковой - один из самых любимых для челябинцев

С ноября по март целый сезон Радио Олимп радовало челябинцев на катке в парке им.Терешковой. Сотни тысяч любителей активного отдыха насладились катанием по ледяным дорожкам под золотые хиты, а в праздничные дни становились участниками тематических мероприятий от ведущих шоу "Утро на Олимпе" Арины Сергеевой и Ромы Прецера.

Как рассказали в пресс-службе радио Олимп, каждое мероприятие стало яркой историей и подарило жителям города настоящий фейерверк эмоций. Самый длинный список желаний Деду Морозу, самая масштабная живая гирлянда, самая яркая Рождественская звезда, самое большое вязанное сердце, самые сильные мужчины и самые красивые серенады для женщин – такие достижения торжественно зафиксированы на Катке Рекордов Радио ОЛИМП.

Отдельный рекорд – количество подарков от Радио ОЛИМП и партнёров мероприятия. Призы получили около тысячи счастливых горожан.

Завтра, 19 марта, каток в парке им.Терешковой завершает свою работу.

А Радио Олимп готовит новые сюрпризы для челябинцев. Один из них – весенний флешмоб "Раскрась солнцем Челябинск", горожанам предлагается сделать фото в одежде жёлтых оттенков на фоне городских пейзажей и выиграть ценные призы. Подробности тут.