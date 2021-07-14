Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

За несколько дней на сайт проекта «Велосреда Челябинска» горожане прислали больше сотни своих идей. Их реализация уже началась. Об этом сообщила пресс-служба Управления архитектуры Челябинска.

«Можно одобрять идеи других и составлять к ним комментарии. Свои предложения обязательно вносите на карту, тогда мы сможем их экспортировать и сделать анализ: что уже можно реализовать, а что попадет в концепцию и должно дождаться подготовительных работ. Каждое место индивидуально по состоянию и благоустройству, и велоинфраструктура должна вписываться как можно лучше», - посоветовали в пресс-службе Управления архитектуры Челябинска.

ИА «Урал-пресс-информ» посмотрело, какие идеи предлагают челябинцы.

«Считаю, что КРАЙНЕ НУЖНА велодорожка в Ленинский район. При строительстве велодорожки должна быть сделана ширина минимум 4-5 метров !!! Также необходимо обеспечить регулярную уборку мусора с велодорожки, т.к. мусор опасен для шин велосипедов. Также необходимо регулярно убирать снег зимой с велодорожки. Велосипедисты ездят и зимой тоже», - делится мнением Анатолий.

«Убрать бесчисленное количество бордюров с тротуаров в местах проезда во двор и на прилегающие к дорогам территории, иногда высота бордюров достигает 25-30см, под словом «убрать» я подразумеваю занизить места въезда-съезда, это поможет не только велосипедистам, но и маломобильным людям, и родителям с колясками», - предлагает Владимир.

«Было бы здорово сделать бесплатные станции технического обслуживания - накачать колесо, подкрутить гайки, сделать инструменты по типу в ИКЕИ, на цепочке, но они будут, можно даже открыть за деньги удобные станции для мытья велосипеда, его колёс, и сушки», - рекомендует Эдуард.

К слову, чертежи станции технического обслуживания велосипедов уже разработаны. Позднее опубликуют рекомендации по ее установке.

«Если вы оставляли предложения в прошлом году через велобота – не волнуйтесь, мы их сохранили и включим в концепцию велоинфраструктуры наравне с новыми», - добавили в пресс-службе.

Часть идей с прошлого года уже реализовали. Администрация Челябинска спроектировала 11,2 километра велодорожек для 5 скверов, а также 10,4 километра велополосы для Комсомольского проспекта, разработала дизайн и рекомендации по установке велопоручней и велопарковок (установили уже 41 велопарковку).

Свои идеи горожане могут присылать на сайт проекта «Велосреда Челябинска»