20.05.2022
Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона
20.05.2022
Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер
20.05.2022
Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»
20.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая
20.05.2022
За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
20.05.2022
Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита
Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы
20.05.2022
Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину
20.05.2022
Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»
19.05.2022
НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»
19.05.2022
Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022