Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы

Челябинцы активно обсуждают в социальной сети бабушку со знаменем Победы – такое патриотическое граффити появилось, по информации паблика «Подслушано ЧМЗ» в ВКонтакте, на одном из частных домов в Металлургическом районе.

Отметим, прообразом героини картины является ставшая знаменитой пожилая женщина, которая отказалась обменять советский флаг на продукты украинских военных. Напомним, пенсионерка и ее муж попали на видео, которое было размещено в различных телеграм-каналах: вместе со своим мужем жительница Украины вышла к украинским военным с советским флагом - нежданные гости отобрали у пенсионерки флаг и стали его топтать, после чего предложили бабушке продукты, но она отказалась – гордая и мужественная женщина заявила, что за этот флаг воевали ее родители.

Фотография пожилой женщины, держащей в руках символ Победы над фашизмом, была опубликована в челябинском сообществе вечером 18-го мая. Автор поста поблагодарил хозяина дома за такое произведение искусства и назвал изображение красотой.

Отметим, изображенное на граффити знамя Победы – это копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный первого мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Пост был опубликован в челябинском паблике вечером 18-го мая. Меньше, чем за два дня, он набрал 49 тысяч просмотров, собрал около тысячи 860-ти лайков. Поделились этой новостью около 120-ти человек.

Подписчики сообщества «Подслушано ЧМЗ» активно обсуждают картину и восхищаются героической женщиной, ставшей прообразом бабушки на граффити:

«Бабушка стала реальной легендой по всему миру. Часто встречаю арты с ней, много людей узнают ее»;

«Она показала свою человеческую сущность, уважение к своему народу и патриотизм!»;

«Бабушка для всех стала символом победы и силы духа. Потрясающая женщина, мало кто так бы смог, как она»;

«Очень круто! Молодец хозяин дома. Приятно смотреть на такое!»;

«Она - символ стойкости духа, силы внутренней и убеждений для людей. У России с такими людьми есть будущее».