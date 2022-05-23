Челябинцы будут жить без горячей воды

Массовый этап опрессовки начнется в Челябинске 24 мая и завершится седьмого июня.

Об этом сообщил сегодня, 23 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения», - сказал чиновник.

С перечнем домов и сроками отключения можно ознакомиться здесь.

Максимальный срок отключения – две недели. Но восстановить горячее водоснабжение могут и раньше. Продлить испытания тепловых сетей могут в том случае, если возникнут аварийные ситуации и потребуется провести дополнительный ремонт.

Напомним, ранее МУП «ПОВВ» Челябинска объявила и о начале сезона капитальных ремонтов сетей. За весенне-летний период запланировано проложить более 25 километров новых водоводов и десяти километров сетей канализации. Кроме того, будут выполняться работы капитального характера по насосным станциям водоснабжения и водоотведения.

На данный момент по ряду объектов уже ведутся подготовительные работы. Большую часть ремонтов сетей планируется выполнить бестраншейным методом - эта технология позволяет обойтись без производства земляных работ.

Дополнительную информацию о проводимых мероприятиях можно получить в круглосуточном режиме по телефону контактного центра МУП «ПОВВ» 214-00-14.