Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова

Челябинцы бурно обсуждают в социальной сети горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова, 53, скатиться с которой невозможно, а вот взмыть в воздух - запросто.

Снимки чудо-МАФа в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте разместила жительница Челябинска Ксения Волкова, задавшись риторическом вопросом: «Куда ведет горка?».

Пост был опубликован накануне вечером, 16-го августа, и менее чем за сутки набрал свыше четырех тысяч просмотров и собрал несколько десятков лайков. Подписчики группы проявили неслыханную активность, оставив около сорока комментариев под снимками (это рекорд для сообщества «Пусть Котова знает»).

Обсуждая горку-трамплин, которая почему-то заканчивается в воздухе, а не у земли, челябинцы ехидно предлагают представителям власти прокатиться с ветерком раз этак пятьдесят. Лишать чиновников такого удовольствия никак нельзя, считают челябинцы, «ведь именно с их легкой руки во дворе появился такой аттракцион». Кроме того, горожане считают, что те, кто создал такое творение для детворы, просто обязаны прокатить на этой горке своих детей и внуков.

«Ужас какой!», «Взлетаем, пристегнитесь!», «Чудеса чудесные!», «Если бы в детском саду или у себя в доме, чтобы перед использованием туда мат подкладывать... Было бы идеально. А вот во дворе...», «Использовать эту горку без мата однозначно нельзя!», «Котова приедет кататься!», «Когда у нас начнут отрубать руки тем, кто принимает такие объекты?!», «Летите, куда хотите!», «Супер-трамплин!» - это самые приличные комментарии к данному посту.