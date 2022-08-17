17.08.2022
Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана
17.08.2022
Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
17.08.2022
Цифровые технологии изменят работу южноуральского мясного скотоводства
17.08.2022
Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка
17.08.2022
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
12.08.2022
В дома чуриловцев с задержкой, но все же вернулась горячая вода
12.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
04.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
03.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022