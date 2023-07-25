Челябинцы держат наиболее сложные участки фронта

Южноуральские воины не роняют славы своих предков-казаков, сегодня они действуют на самых опасных участках фронта. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко побывал в гостях у подразделения добровольцев БАРС 13 (боевой армейский резерв специальный), входящего в структуру МО РФ.

Журналисты встретились с замполитом подразделения с позывным "Богомаз" который в подробностях описал боевой путь добровольцев с самого начала СВО и познакомил гостей с личным составом. Между прочим, 14 бойцов этого подразделения являются жителями Челябинска и Челябинской области. Ребята держат позиции на южном фланге недавно отбитого у ВСУ города Артёмовска (Бахмута) – на направлении посёлка Клещеевка. Этот участок сегодня считается одним из наиболее сложных.

Подразделения БАРС 13 располагает всем необходимым для ведения общевойскового боя, обеспечение находится на должном уровне, командиры являются очень опытными и грамотными, в коллективе царит атмосфера взаимной поддержки.

Журналисты побывали в разных подразделениях – от ремроты до артиллерии. Весь личный состав при разговоре наедине подчёркивал, что ими руководят очень опытные командиры, которые слышат своих подчинённых. А это уже само по себе является залогом успешного выполнения боевых задач.

К сожалению, в этот же день БАРСЫ понесли потери. Группа сапёров осуществляла разминирование неразорвавшегося кассетного боеприпаса иностранного образца, который сдетонировал. От взрыва погиб легендарный доброволец с позывным "Чечен", ещё двое военнослужащих получили ранения.

Наша редакция приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям героического защитника Новороссии.

Вечная память ушедшим – громкая слава живым!

