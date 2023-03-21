21.03.2023
В ИК-18 Магнитогорска открыли мечеть для осужденных
21.03.2023
В Челябинске из-за прорыва водопровода возле ДК «Восток» образовался каток
21.03.2023
Кино, доступное всем: в Челябинске состоится премьера новых тифло-фильмов
21.03.2023
Южноуральские полицейские устроили проверки в местах концентрации иностранцев
21.03.2023
Челябинцы мечтают о благоустройстве пустыря за остановкой «Молодежная»
21.03.2023
На сцене Челябинской филармонии прозвучит оркестр имени Светланова
Челябинцы мечтают о благоустройстве пустыря за остановкой «Молодежная»
Власти Тракторозаводского района советуют горожанам заявиться в программу инициативного бюджетирования
20.03.2023
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
15.03.2023
В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства
13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
10.03.2023
МАФы в сквере 55-го микрорайона «Паркового» установят за 2,3 миллиона рублей
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023