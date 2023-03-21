Челябинцы мечтают о благоустройстве пустыря за остановкой «Молодежная»

Челябинцы обратили внимание властей на пустырь по проспекту Ленина, где собираются ведущие аморальный образ жизни граждане.

Заброшенное пространство находится за остановкой «Молодежная». Жители мечтают о преображении пустыря.

«Прошу благоустроить территорию в соответствии с существующей концепцией зон отдыха (парк, аллей) в Челябинске», - отмечает автор поста в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Администрация Тракторозаводского района подтвердила, что проблема заброшенного пространства за данной остановкой действительно существует и что решить ее можно, заявившись на участие в программе «Инициативное бюджетирование».

В районной администрации пояснили, что для подготовки инициативного проекта необходимо определить инициатора проектной идеи. Для реализации работ на интересующей территории нужно описать ее границы и подать заявление в администрацию города.

Челябинцам сообщили также, что консультацию по подготовке инициативного проекта жители могут получить в отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Тракторозаводского района по телефону: 775-57-08.