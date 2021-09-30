Челябинцы не смогут посмотреть на полеты «Стрижей»

Авиа-шоу с участием летной группы «Стрижи» на аэродроме Шагол пройдет в закрытом режиме только для курсантов, сотрудников училища и ветеранов ВВС. Проход на территорию училища и аэродром для посетителей будет закрыт.

Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» примет участие в праздновании 85-летия Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Демонстрационный показ состоится второго октября 2021.