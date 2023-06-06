Челябинцы не только увидят раритет, но и смогут отправить открытки с его изображением

Уже в эту субботу в Челябинске на Театральной площади «Авторадио» организует фестиваля ретротехники «Машина Времени». Для гостей и участников, почта России подготовила акцию - все желающие смогут подписать и бесплатно отправить открытки с мероприятия.

На открытке изображён старинный грузовой почтовый мопед. Он срисован с экспоната челябинского музея мотоциклов «МотоЭпоха». Мопед выпущен в 1961 г. на базе «Явы» для советских почтальонов. Сегодня это единственная сохранившаяся экспериментальная модель. Мопед развивает скорость до 30 км/ч и может перевозить до 60 килограммов почты.

Гости фестиваля смогут рассмотреть старинный почтовый мопед не только на открытке, но и вживую. Экспонат музея «МотоЭпоха» будет представлен на фестивале.

«Это единственный в мире сохранившийся экземпляр. И находится он в Челябинске. Опытный образец выпущен по заказу Министерства связи СССР. Всего было изготовлено четыре экспериментальных экземпляра. Сегодня благодаря коллекционеру и мотолюбителю Николаю Авдееву челябинцы и гости города могут увидеть раритет в музее «МотоЭпоха», — рассказал директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Открыточная акция замечательна тем, что это очень добрый способ передать осязаемый привет родным и друзьям на большом расстоянии, считает директор Авторадио-Челябинск Наталья Воронина. Подписанная своей рукой открытка дойдёт из Челябинска в любой уголок нашей страны.