25.04.2023
В озере Иртяш были обнаружены артиллерийские снаряды
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
25.04.2023
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
25.04.2023
Стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
25.04.2023
Изношенные сети водоснабжения Красногорского получат вторую жизнь
25.04.2023
В Еткульском районе приостановлена деятельность центра по реабилитации алко- и наркозависимых
Красная дорожка, смокинги и невероятные платья и челябинцы - Авторадио отметило тридцатилетие
05.04.2023
Челябинцы поборются за поездку в Москву на юбилейный концерт «Авторадио»
30.03.2023
Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»
23.12.2022
В Парке Гагарина открылся музыкальный каток Авторадио
21.10.2022
Авторадио дарит топливную карту
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023