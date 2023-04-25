Красная дорожка, смокинги и невероятные платья и челябинцы - Авторадио отметило тридцатилетие

Челябинцы вернулись из выигранной на радио поездки в Москву на грандиозное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». Видели экстравагантного Киркорова, Лолиту, Валерию и многих других звезд.

22 апреля в концертном зале Crocus City Hall прошло грандиозное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». В честь юбилея «Авторадио» собрало на сцене главных звезд эстрады. Лидеры музыкальных чартов спели 30 главные хитов в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского.

Алексей, победитель суперигры «Авторадио рулит» на 99.1 FM отправился в Москву с супругой.

«Атмосфера, конечно, впечатляет. Приятно удивил высокий уровень организации, очень торжественно и масштабно. Было ощущение, что попали в Канны на красную дорожку. Очень хотели попасть в фотозону, хотя людей было много, успели сделать пару кадров на память. Слушать знакомые хиты вживую, да еще и в сопровождении симфонического оркестра – это, конечно иначе, намного круче, чем просто в приемнике», рассказал Алексей.

Суперигра «Авторадио рулит» на 99.1 FM привлекла тысячи радиослушателей. Участникам нужно было ответить на блиц-вопросы об Авторадио в эфире и получить фирменные подарки. А победитель выиграл перелет на двоих в Москву и обратно, проживание в столичном отеле и два билета на грандиозное Шоу - «Авторадио. 30 лет. Классика».

«Идея соединить современные российские хиты и большой симфонический оркестр может быть и не новаторская, но мы впервые делаем это с полностью живым звуком. Все наши друзья-артисты идею подхватили. Это модно, стильно, классно, необычно. Мы хотели отметить свой 30-летний юбилей торжественно и красиво, и у нас это, по-моему, получилось», - рассказал генеральный директор холдинга «ГПМ Радио» Вадим Терещук.

Артисты, в числе которых Дмитрий Маликов, Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Валерия, и другие, к юбилею сделали эксклюзивные версии своих песен. Со сцены прозвучали самые популярные композиции за 30-летнюю историю радиостанции в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского.