Челябинцы поборются за поездку в Москву на юбилейный концерт «Авторадио»

«Авторадио» отмечает 30-летие и дарит челябинцам поездку на юбилейное шоу в Crocus City Hall. Радиостанция проведет большой праздничный марафон — первый суперфинал игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон».

Южноуральцев-победителей суперигры «Авторадио рулит» (12+) на 99.1 FM, в которой можно принять участие до 14 апреля ждет перелет на двоих в Москву и обратно, проживание в столичном отеле и два билета на грандиозное Шоу - «Авторадио. 30 лет. Классика». Подробности конкурса тут.

22 апреля в Crocus City Hall соберутся 30 ярких звёзд радиостанции и подарят зрителям 30 главных хитов за 30 лет! Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Ева Польна, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Звонкий, Zivert, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Emin, Люся Чеботина, Burito, Dabro и другие артисты исполнят свои хиты в сопровождении большого симфонического оркестра.

Гостями праздника также станут звезды спорта, театра, кино, известные политики и общественные деятели, которые вместе с участниками концерта пройдут по красной ковровой дорожке и пообщаются с поклонниками.