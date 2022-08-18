Челябинцы: Не все дети нужны новой школе

Родители Челябинска обратились к губернатору с жалобой на отказ в приеме их детей в не так давно построенную школу – образовательный центр №5.

ОПЦ №5 в микрорайоне «Парковый в Челябинске открылся в 2020 года. В первый учебный год в школе обучались 2,2 тысячи учеников.

«Дети, проучившись два года в ней (имеются в виду дети, поступившие в восьмой класс и закончившие в этом году девятый класс), оказались ненужными школе, - поделилась Надежда Мирошникова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Если за экзамен (сдан на тройку), то дорога в 10 класс закрыта».

Надежда утверждает, что такие жесткие требования касаются только тех, кто учился в этой школе. «На деле взяли учеников и с тройками, но с других школ, а тем, кто по прописке, им даже места не хватило», - возмущается жительница и спрашивает у губернатора. - Зачем строить такие большие школы? Чтоб потом говорить, идите куда хотите, мест для вас нет».

По ее мнению, наличие троек не может быть поводом для отказа в зачислении в образовательный центр. Она считает это просто прихотью руководителя и просит разобраться.

Ольга Евграфова пишет, что аналогичная ситуация и в образовательном центре №2 Челябинска – там учеников с тройками также не берут в десятый класс. Челябинцы приводят и другие примеры притеснений при приеме в старшие классы.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в образовательном центре №5, прием детей в школу осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 № 515-ЗО, в соответствии с Порядком индивидуального отбора на обучение по программе среднего общего образования в ОЦ №5.

В 2022/2023 учебном году в образовательном центре №5 открыты три 10-х класса по следующим профилям подготовки: гуманитарный, универсальный, ФСБ России.

«Для поступления в 10-й класс (профильный) проводится индивидуальный отбор по критериям, прописанным в законе Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 29.08.2013 № 515-ЗО, - пояснили в ОЦ. - Для зачисления в 10-й класс (универсальный) подается заявление в приемную комиссию до завершения плана приема (отсутствия свободных мест)».

В учебном заведении уточнили, на сегодняшний день прием в 10-й класс завершен. Все три класса укомплектованы в соответствии с планом набора. Ответ на свой конкретный вопрос, почему не приняли в школу учеников с тройками, родители так и не получили.