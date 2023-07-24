Алексей Текслер доложил вице-премьеру о ключевых проектах Уральского НОЦ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о ходе реализации ключевых проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

Проект НОЦ Урала по созданию технологий полностью возвращаемой многоразовой ракеты-носителя начал финансировать «Роскосмос».

«Аналогов такой технологии сегодня не существует в мире. Все испытания проведены успешно. На следующей неделе они продолжатся», - подчеркнул Алексей Текслер. -Роскосмос начал инвестировать в проект - для нас это тоже подтверждение успешности проекта».

Вице-премьер отметил, что решение этого вопроса в настоящее время имеет большое значение. «Очень важная тема в связи со спросом на космические технологии сейчас, то, что вы как раз реализуете проект по ракетно-космическому комплексу многоразового ракетоносителя. Надеемся, что результаты нас всех порадуют», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Алексей Текслер также рассказа вице-премьеру об еще одном проекте НОЦ Урал - создание унифицированного семейства транспортных средств «Арктический автобус». Образец был представлен на международной выставке «Иннопром». Арктический автобус является совместным проектом Южно-Уральского государственного университета, автозавода «Урал» и МГТУ имени Баумана. Он предназначен для развития инфраструктуры Северного Морского пути, Ямала, Якутии, севера Красноярского края и других арктических субъектов РФ с ограниченной транспортной доступностью.

Новое транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров по временным дорогам («зимникам») и сложным участкам при температурах до минус 50 градусов. Автобус может вместить в себя до 22 человек, он оснащен всеми удобствами, включая систему вентиляции, обогрева и систему распределения воздушных потоков.

Планируется ежегодно выпускать до 500 единиц.

«На «арктический автобус» уже есть первые заказчики. Параллельно, мы работаем над созданием Арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем, презентация которого планируется на начало 2024 года», - рассказал генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

Кроме этого, Свердловская область участвует в проекте создания жидкосолевого реактора, который применяется в технологии замкнутого ядерного цикла. А Курганская область реализует проект реконструктивной хирургии.

В 2022 году в число участников НОЦ входили 73 организации, в том числе девять университетов, 10 научных центров, 54 индустриальных партнера. Реализуется 51 проект. Финансовое обеспечение за прошедший год составило 6,6 миллиарда рублей, 80% из них – внебюджетные средства.

«Деятельность НОЦ позволяет развивать кооперацию науки и промышленности. Совокупно в 2022 году разработали и передали для внедрения в производство 467 единиц технологий и продукции. В рамках реализуемых проектов создано 1128 высокотехнологичных рабочих мест», - подчеркнул Алексей Текслер.

Для Челябинской области деятельность НОЦ имела важное значение в части создания в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня.

«Все плановые показатели деятельности Уральского НОЦ в прошлом году достигнуты. При этом изначально были взяты на себя весьма амбициозные показатели, мы их выполняем все без отклонений. По мере необходимости корректируем программу. В результате новых кооперационных связей добавили 23 новых технологических проекта. И мы продолжим эту работу», – резюмировал Алексей Текслер.