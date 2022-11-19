Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»

Центр развития городской среды Челябинска в своем телеграм-канале поделился с подписчиками фотографиями нового сквера, созданного рядом с дворцом спорта «Юность» и сменившего автовокзал возле знакового спортобъекта.

По мнению сотрудников Центра, архитекторы свою задачу выполнили – создать привлекательное место для отдыха и спорта возле «Юности» удалось.

Единая пешеходная среда получилась благодаря демонтажу ларьков, временных сооружений и обособленному повороту направо.

«Вместо разворотной площадки для автобусов и стихийной парковки появилось спортивное ядро - памп-трек. В следующем году рядом с ним появится мини-трибуна. За памп-треком расположилась большая пергола с качелями. Ближе к Свердловскому проспекту обустроена площадка для воркаута», - рассказали в Центре развития городской среды Челябинска.

В новом сквере установлен новый павильон, соответствующий дизайн-коду, с кафе и общественным туалетом внутри.

«Также в сквере у «Юности» появилось много новых газонов с деревьями и кустарниками. Главные пешеходные пути освободили от машин, расширили тротуары, вдоль улицы Труда пустили велодорожку», - напомнили в Центре.

При этом отмечается, что благоустройство сквера возле ДС «Юность» продолжает концепцию преображения набережной у реки Миасс, поэтому установленные там малые архитектурные формы и мощение выполнены в едином стиле.

Напомним, проект благоустройства общественного пространства у дворца спорта разрабатывал «ГОЛОС Девелопмент» при участии бюро «ПЖЛСТ» и сопровождении управления архитектуры и администрации Центрального района. Данную территорию в качестве объекта благоустройства 2022 года выбрали сами жители. Сквер создали по программе «Формирование комфортной городской среды».

В комментариях к посту о том, что сделано в новом сквере, челябинцы делятся собственными впечатлениями о результатах благоустройства и задают волнующие их вопросы.

«Плитка в проезде, по которому передвигаются автомобили, уже вся треснула. По доступности туалетов для инвалидов-колясочников: соответствует ли установленное внутри оборудование нормативам? Есть такое мнение: раковина высоко, сушилка для рук - высоко, стойка под раковиной не позволит подъехать к ней на инвалидном кресле», - написал Павел Кочнев.

Небольшой спор между подписчиками телеграм-канала Центра развития городской среды Челябинска случился по поводу отсутствия рядом с новым сквером парковочных мест.

«Вы освободили от машин не только главные пешеходные пути. Вы в принципе на всей территории объекта не предусмотрели ни одного парковочного места, даже платного. Думаю, вдоль Труда вполне бы вписалась парковка для пользователей сквера - тех же спортсменов, следующих на памп-трек», - отметил Александр Агарков, на что другой горожанин – Андрей Емашев - ответил, что большая парковка есть неподалеку, около колеса обозрения. Однако этим ответом челябинец не удовлетворился: «Это другое, там парковка «Мегаполиса». А речь именно про парковку вот этого сквера - там раньше была, таксисты всякие стояли, зазывалы с автовокзала, перехватывающие пассажиров междугородных автобусов».

«Но там пешком дойти буквально сто метров. Неужели люди настолько обленились, что не могут преодолеть пешком такое расстояние? С такой логикой у нас вообще везде должны быть парковки: буквально у каждой двери и каждой тропинки, чтобы на машине подъехать и сразу попасть в место назначения», - заявил Андрей Емашев.

Но оппонент в споре продолжил упорствовать: «Просто та парковка принадлежит не Центру развития городской среды и вообще не городу Челябинску, а частной организации – «Мегаполису».

А вот еще одно мнение относительно парковки рядом с общественным пространством, им поделился горожанин по имени Алексей: «Когда сквер режут под парковки, он становится уже совсем неуютным. Вокруг стоят авто. Примеров в Челябинске много. Сквер напротив ЮУрГУ до того, как там нарезали по периметру парковок, был популярнее. Сквер у сферы любви вообще стал мертвым - именно после того, как там нарезали кучу парковок «для тех, кто будет ходить в сквер. Весь периметр сквера заставлен авто. Людей ноль в любое время года».

На это несдающийся Александр Агарков привел новый аргумент в пользу парковки рядом со сквером у «Юности»: «Просто здесь еще памп-трек, для занятий на котором необходимо снаряжение, что исключает возможность прихода туда спортсменов пешком или на общественном транспорте, как, впрочем, и от «Мегаполиса» нести снаряжение, думаю, будет неудобно. Ни у ЮУрГУ, ни в сфере любви памп-трека нет».

«Зачем нести, если на нем тысячи людей в городе именно ездят, а не таскают на плечах. Кстати, считаю, что пару еще каких-нибудь снарядов-горок там не помешали бы. А качество турников там так себе. Пробовал, но они очень хлипкие, ходуном ходят. P.S. На самом деле супер? что там не построили очередной ТРК с кучей парковок, как планировалось когда-то, под которые даже втихушку уничтожали деревья», - продолжил защищать решение проектировщиков не делать парковку рядом со сквером челябинец по имени Алексей.

«Очень даже хорошо получилось. Красиво, стильно, функционально. Там вроде бы рядом еще Сад Камней должны были сделать, но, видимо, что-то пошло не так», - написала еще одна подписчица Центра развития городской среды в телеграм (другая челябинка ответила, что Сад Камней еще проектируют, так что само благоустройство впереди).

«Планируется как-то организовать пешеходный путь по мосту на Свердловском проспекте? Живем в двух шагах, дойти физически невозможно?» - спросила жительница южноуральской столицы Евгения.

«А почему не сделали в итоге нормальный бетонный скейтпарк, а поставили памп-трек? Планируют там забетонировать скейтпарк, как это изначально задумано было? Там даже подрядчик был определен, но контракт расторгли по соглашению сторон», - отметил горожанин Антон Стенников (ответов от Центра развития городской среды пока не последовало).