Челябинцы попросили Наталью Котову избавить их детей от опасных качелей

Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на опасные качели во дворе дома №20 на улице Краснознаменной.

Обращение, адресованное мэру Челябинска, появилось в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сегодня, 18-го апреля. Также в данной группе автор поста-жалобы разместила фотографии.

«Качели установлены еще сорок лет назад. Конструкция опасна. Вся шатается. Мало того, возле них установили детскую горку. Скатываясь с горки, малыши попадают как раз под качели. Если качаются подростки, просто сердце замирает, когда малыш бежит возле них. Если мамам стоять и контролировать ситуацию возле качелей, то им самим может «прилететь» в спину. Куда мы только ни обращались с просьбой убрать качели или перенести из малышовой зоны (свободного места полно) - никто не хочет этим заниматься», - говорится в обращении.

Также автор поста пишет о том, что вокруг дома разбит асфальт – во время дождя на углу образуется огромная лужа.

«Очень много детей идет через наш двор и в садик, и в поликлинику. Улица Жуковского возле детской поликлиники №7 тоже, как после бомбежки. В ЖЭУ мастера меняются чуть ли не каждый месяц. Договориться невозможно. Третий начальник уже сменился. Двор уже стал «скудным». Если что-то ломается, конструкцию убирают и ничего не ставят взамен. Крыльцо у второго подъезда рассыпалось. Последняя надежда на ваше грамотное руководство, современный и разумный взгляд на проблемы. Добиваемся решения проблемы на протяжении шесть лет. Помогите навести порядок. Заранее спасибо. Верим в вас!» - челябинцы ждут, что Наталья Котова услышит их и заставит ответственных лиц решить обозначенные проблемы.