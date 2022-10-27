Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на «убитый» двор, власти посоветовали им проявить инициативу

Жители дома №20 по улице 250-летия Челябинска пожаловались мэру Наталье Котовой на неухоженную придомовую территорию - такую, по словам жильцов, нечасто встретишь.

Обращение, адресованное главе Челябинска, опубликовано в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Ежемесячно оплачивая обслуживание и ремонт, мы хотим надеяться на более комфортные условия проживания», - пишет автор поста от лица жителей многоквартирного дома, приложив фотографии тротуара и внутридворового проезда, которые, по словам челябинки, так выглядят в течение трех лет.

Администрация города ответила горожанке следующее: «Благоустроить дворовую территорию, отремонтировать асфальтное покрытие можно путем реализации программ «Формирование современной городской среды» или «Инициативное бюджетирование». Подробную информацию вы можете уточнить в отделе городской среды управления жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7 (351) 727-79-32».

Получается, все в руках самих жителей. И им самим нужно как следует пошевелиться, чтобы заставить работать дорожников, коммунальщиков и других специалистов, отвечающих за чистоту, красоту, благоустройство и комфорт.

В комментариях челябинцы отмечают, что дворовая территория действительно выглядит ужасно, однако есть горожане, которые, как оказалось, живут в еще худших условиях.

«У вас еще тротуар есть, пройти можно. У нас только вплавь…» - прокомментировала пост жительница южноуральской столицы по имени Анастасия.