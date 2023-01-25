Челябинцы просят Наталью Котову убрать рекламу с деревьев

В Челябинске неуловимые расклейщики объявлений, рекламы, жаждущие помочь непутевым землякам с работой и жильем, вылечить их от алкогольной и наркотической зависимости, активно осваивают новые площадки для размещения своих листовок.

Действуя навязчиво и даже агрессивно, с напором, которому может позавидовать любой стремящийся к достижению поставленных целей человек, эти активисты-невидимки со столбов и прочих поверхностей типа стен домов, остановочных комплексов, урн перешли на деревья. Таким образом, расклейщики объявлений лишают жителей мегаполиса последней радости от общения с природой – теперь, желая полюбоваться пока еще растущими в Челябинске деревьями, горожане натыкаются на навязчивые предложения о бесплатном излечении всех страждущих от пагубных привычек, предоставлении им пищи и крова (от подозрительно бескорыстных и сердобольных граждан), о помощи с работой (от удивительно щедрых и порядочных работодателей) и документами.

Объявления на деревьях в Челябинске – пока еще довольно редки, но кто знает, как будет дальше. Интересно, что в районе площади Павших революционеров разместили рекламу на дереве, которая и сама была деревянной: к стволу прибили мини-экран из фанеры с текстом, адресованным нуждающимся в руке помощи, в участии добрых душ.

Проблема рекламы на деревьях несколько дней назад была поднята в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Автор поста, обращаясь к мэру Челябинска, написала, приложив фотографии, следующее:

«Наталья Петровна, меня, да и, наверное, многих жителей нашего красивого города, возмущают обклеенные стены домов, даже на свежий ремонт без угрызения совести клеят всевозможные объяснения. Но сегодня шла по улице Гражданской и увидела, что уже начали деревья обклеивать. Когда закончится этот беспредел? Необходимо ввести огромные штрафы этим заказчикам и расклейщикам объявлений. Иначе так и будут портить фасады домов, и не только. Я с этим предложением обращалась к Алексею Текслеру, он обещал передать это предложение своим помощникам, но, видимо, помощники отложили это обращение в долгий ящик. Может, вы примете меры».

В комментариях к этому крику души челябинцы выражали солидарность с автором – повсеместная, бесконтрольно появляющаяся реклама очень сильно раздражает горожан.

«Полностью вас поддерживаю: портят фасады не только расклеиваемыми объявлениями, но и надписями! Должен быть общий порядок по привлечению самовольных расклейщиков к ХОРОШИМ штрафам!» - считает Татьяна Кирюшатова.

«А может, надо выделить какую-нибудь доску или еще что-либо под расклейку? Тогда будут клеить все в одном месте», - предложила Марина Дианова.

«Мы в своем доме сами сделали такую доску, вернее закрасили белым цветом места для информации. Слева - для чужих объявлений, справа - с заголовком: ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ЖЭКа, СОВЕТА ДОМА. Но расклейщики лепят, где попало, и заклеивают официальные объявления, обращенные к жителям. Конечно, мы эти объявления срываем, но они снова появляются», - поделилась с землячкой собственным печальным опытом противостояния с расклейщиками объявлений Валентина Челпанова.

«Было бы хорошо с каждой рекламы, наклеенной на фасад, выписывать штраф в тысячу рублей, и за счет этих штрафов можно эти же фасады ремонтировать», - озвучила свою идею Вера Гороховцева.

«Задолбали такие рекламы, они везде, а не убирают. Дома портят, теплотрассы тоже, теперь деревья. Блин, кто контролирует такие рекламы?» - эмоционально высказалась на эту тему Юлия Баркина.

«Да, это проблема! Обклеивают все! Уже добрались и до подъездов, проезжают до девятого этажа на лифте и на каждом этаже шлепают, ПАКОСТНИКИ, свои объявления. Мы стараемся не запускать их в подъезды, но они просачиваются! Но тут же идем за ними и все снимаем. И с досок объявлений в подъезде тоже», - рассказала Юлия Кочеткова.

«В каждом объявление есть номер телефона. Снимать штраф с их номеров или блокировать телефоны, тогда отпадет желание вешать объявления», - предложила Татьяна Вольберг.

Поучаствовали в беседе и представители администрации Челябинска, правда официальный комментарий представителей власти простых горожан не порадовал. Во что написала мэрия, фактически признав свою полнейшую беспомощность в вопросах борьбы с незаконной рекламой:

«В соответствии с законодательством, привлечь к ответственности возможно только лицо, непосредственно разместившее объявление (информацию) в неустановленном месте, то есть требуется поймать нарушителя в процессе расклейки, что не представляется возможным (в другом варианте под этим же постом опубликованного ответа мэрия заменила «невозможно» на «затруднительно» – прим). Согласно Правилам благоустройства, содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства осуществляют собственники (пользователи) объектов».

С домами, урнами, остановками понятно, но кто же является хозяином или пользователем челябинских деревьев, с кого спросить за их ненадлежащее состояние, а именно за наличие инородных предметов на стволах? Очень интересный вопрос.

Глупостью жители Челябинска называют и тот факт, что, согласно информации городской администрации, нарушителем является расклейщик, а не тот, кто является заказчиком расклейки листовок, то есть работодателем, который платит неуловимым лицам за их труд не на благо города.

«Кто-то же дает им листовки и платит вознаграждение… Вот их телефоны и указываются в объявлении», - написал Максим Ковальчук. С ним солидарна Любовь Коршунова, которая обращалась по поводу расклейки рекламы в не предусмотренных для этого местах в администрацию Челябинска и получила ответ, что за этим должны следить представители ЖКХ. «Но ведь там пишут номера телефонов! Кто расклеивает, тому за это деньги платят, это его работа, и по телефону можно штрафовать, который написан на расклейках», - уверена горожанка.

«Какая разница, кто отвечает за этот беспредел. Ни тот, ни другой не выполняют свои функции. А ведь можно по номеру телефона, указанному в объявлении, вычислить нарушителей чистоты города. Просто нет желания работать?» - задалась вопросом Марина Кудрявцева.

Отметим, проблема навязчивой и незаконной рекламы актуальна и для других городов России – Челябинск в этом смысле не особенный, а типичный муниципалитет страны. Закон, а действует он не только в столице Южного Урала, гласит, что наказать можно только исполнителя, то есть расклейщика – заказчик, даже если всем известно, кто он, останется безнаказанным. Отсюда вопрос: не пора ли усовершенствовать закон, чтобы власти муниципальных образований могли эффективно организовать борьбу с рекламой, распространяющейся с невероятной быстротой, потому что - по принципу: дешево и сердито.