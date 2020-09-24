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Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака

Общество
Сегодня, 12:11
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Общероссийский народный фронт совместно с прокуратурой помогают челябинцам вернуть разрушающемуся бараку статус аварийного дома. Здание практически сгнило, но власти не спешат признавать его опасным для проживания.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта и прокуратура Курчатовского района Челябинска добиваются признания дома на улице Островского, 9, аварийным. Общественники и представители надзорного ведомства провели совместный выезд, в ходе которого пришли к выводу, что состояние здания угрожает здоровью и жизни людей: в здании подтверждены многочисленные признаки разрушения.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ по Челябинской области, старое двухэтажное здание барачного типа получило статус непригодного для жилья еще в 80-х годах. Однако позже решение о сносе и расселении было отменено. При этом с момента его строительства в 1950–1951 гг. оно ни разу не ремонтировалось.

 «На сегодняшний день в доме сгнило практически все, что могло: трубы, перекрытия, перегородки. Некоторые стены в квартирах «повело», фасадная часть здания выпирает. Из-за протекающей кровли квартиры постоянно топит, при этом в доме неисправная электропроводка, и люди боятся, что однажды произойдет короткое замыкание. Поскольку коммуникации здесь никогда капитально не ремонтировали, происходят постоянные перебои с водоснабжением и отоплением. Еще в 80-х годах износ здания составлял 71%, с того времени дом не помолодел, и даже при визуальном осмотре понятно, что капитальный ремонт не решит такое количество проблем», – отметил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Жильцы также пожаловались на бездействие управляющей компании. По словам челябинцев, в компании «Инициатива» прямо заявили, что двухэтажный проблемный дом – это балласт, содержать его невыгодно, как и ремонтировать.

Представители народного фронта и прокуратуры Курчатовского района полагают, что комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Челябинска должен оказать поддержку местным жителям, ведь часть квартир в проблемном доме находится в муниципальной собственности областного центра. Необходимо инициировать проведение экспертизы по признанию дома аварийным и принять меры по оперативному расселению жильцов.

Фото: ОНФ по Челябинской области

 

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Теги
Общероссийский народный фронт
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