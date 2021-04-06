Челябинцы против масочного режима

Несмотря на официальное распоряжение носить маски в общественных местах, магазинах и транспорте, многие челябинцы его игнорируют. И не все горожане поняли инициативу главы города Натальи Котовой усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и на предприятиях торговли.

Как сообщают в социальных сетях челябинцы, они давно не пользуются масками при посещении клубов, баров и ресторанов. Не носят они их и в магазинах. Кстати, торговые сети, которые еще несколько недель назад не обслуживали покупателей без масок, пошли на послабление данного режима.

«Давно все на это закрыли глаза. К чему эта масочная система? Если человек заразится ковидной инфекцией, то никакая маска не спасет. В общественном транспорте давно никто не использует маски. Это что еще один повод штрафовать население?», - написал в соцсетях один из жителей Челябинска.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова потребовала увеличить количество проверок в общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима. Жители обязаны использовать медицинские маски при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся, кроме прочего, объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Добавим, что два региона – Чечня и Удмуртия – еще в феврале объявили об отмене обязательного использования масок в общественных местах, теперь это требование в данных регионах носит рекомендательный характер.

Однако ковид пока позиции не сдает. Как сообщает минздрав региона, за прошедшие сутки подтвержден 121 новый случай заболевания коронавирусом, девять пациентов с ковидом умерло. Больных в Челябинской области сегодня 3338 человек.