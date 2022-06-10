Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

Жители челябинского микрорайона «Ньютон» разбили палаточный лагерь в лесу, который начали вырубать под строительство катка УралГУФК. Об этом сообщили представители инициативной группы в группе движения «Спасём наш лес вместе!» во Вконтакте. Речь идёт об участке лесного массива в районе пересечения улиц Академика Макеева и проспекта Героя России Родионова. Там планируют вырубить более 1600 здоровых берёз, чтобы построить спортивный объект. Власти утверждают, что город испытывает дефицит в спортивных сооружениях. Жители Тополинки убеждены, что стройка ведётся в нарушение Лесного кодекса, а сам каток можно построить на другой территории без масштабной вырубки насаждений.

«Друзья, ВНИМАНИЕ! Прямо сейчас жители Ньютона и Тополинки устанавливают палаточный городок в лесу, где рубят берёзы под каток. Люди намерены встать на пути бульдозеров, если снос деревьев продолжится. Накануне защитники леса вновь собирались на строительной площадке, несмотря на проливной дождь. Было решено установить дежурство на месте вырубок! Ждем новостей с места событий!», - говорится в сообщении.

Накануне, девятого июня, на стройплощадку приезжал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Защитники леса указали на нарушение строительных норм, а также выразили своё несогласие с вырубкой деревьев до вынесения судебного решения по этому делу. Глава района пообещал довести пожелания людей до мэрии. Спустя несколько часов после встречи Виктор Ереклинцев заверил активистов, что деревья не будут вырубать, пока вокруг участка не возведут ограждение. Об этом в своём Телеграм-канале сообщила депутат Центрального района Ирина Гладышева.

Ранее прокуратура обязала мэрию поставить данный земельный участок на кадастровый учёт в качестве «городского леса». Этот статус гарантировал бы сохранение зелёных насаждений, поскольку любое строительство на территории земель лесного фонда запрещено. Предписание выполнено не было, а разрешение на снос деревьев выдано. Действия муниципальных властей активисты оспаривают в суде. На время рассмотрения дела общественники попросили запретить строительные работы на спорном участке. Суд в обеспечении иска отказал. На днях проверку законности стройки начала Генпрокуратура России.

Напомню, что что каток должен стать частью спорткомплекса стоимостью около 420 миллионов рублей. Контракт был заключен в декабре 2021 года. Объект собираются сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.