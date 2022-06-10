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09.06.2022

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема
УралГУФК
Наталья Котова
Челябинск
Виктор Ереклинцев
Среда обитания
10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

Власти Челябинска решили приостановить вырубку деревьев в районе Тополиной аллеи после того, как жители близлежащих домов вышли на защиту леса. Ограждение вокруг будущего катка УралГУФК устанавливать продолжат. Об этом сообщила в Телеграм-канале депутат Центрального района Ирина Гладышева. По её словам, такие гарантии дал глава Центрального района Виктор Ереклинцев спустя несколько часов после встречи с жителями ЖК «Ньютон».  

Участок леса, который на глазах превращается в стройплощадку, руководитель районной администрации посетил вчера, девятого июня. Здесь второй вечер подряд собираются местные жители, чтобы помешать работе техники. Люди организуют «дежурства» и говорят, что готовы встать перед бульдозерами. По их мнению, работы ведутся незаконно, а каток (который будет четвёртым по счёту в районе) можно построить и в другом месте, не покушаясь на «лёгкие» и так задыхающегося мегаполиса.

Берёзы валят спешно – в то время, когда люди на работе. Место вырубки никак не ограждено – стоят только опорные столбы. Паспорта объекта с указанием заказчика и подрядчика тоже нет. Представитель порядной организации (так он представился) отказался объяснять причину, по которой нарушаются строительные нормы. Не стал он называть и организацию, которая является заказчиком работ.

- УралГУФК? Вот и узнавайте у них. Я говорить ничего не обязан, - заявил «главный» на стройке.

По мнению активиста движения «Спасём наш лес» Алёны Кожевой, для приостановки работ уже достаточно того факта, что вал деревьев начали без установки ограждения, подвергая людей опасности.

- Здесь гуляют дети, мамы с колясками, и тут же рубят деревья. Это нормально? – возмущаются собравшиеся.

Поспешность в исполнении работ люди объясняют  просто: не будет леса – нечего будет ставить на кадастр, а значит, не будет предмета судебного спора.

«Я высказала опасение, что пока рабочие уничтожают лес, власти по итогу могут сделать новое обследование, и к своему собственному изумлению «выяснить», что никакого леса на тот момент не останется, и им на кадастр ставить ничего уже не придётся!», - сообщила в Телеграм-канале депутат Центрального района Ирина Гладышева.

Напомним, что ранее прокуратура обязала мэрию поставить данный земельный участок на кадастровый учёт в качестве «городского леса». Этот статус гарантировал бы сохранение зелёных насаждений, поскольку любое строительство на территории земель лесного фонда запрещено. Предписание выполнено не было, а разрешение на снос деревьев выдано (хотя и с этим документом вышел закрученный сюжет). Активисты обратились в суд и попросили запретить строительные работы хотя бы на время рассмотрения дела. Обеспечить сохранность леса судья отказалась. А жалоба на данное решение больше месяца лежит где-то в судебной канцелярии – отправлять её в областной суд служители Фемиды не спешат.

Что касается разрешительных документов на снос деревьев, то и здесь вышла целая «история». Восьмого мая подрядчик предъявляет жителям «Ньютона» порубочный билет, позволяющий вести работы. А девятого мая КУИЗО в официальном ответе на запрос сообщает, что разрешений на снос деревьев под каток УралГУФКа никому не выдавали. Возникшее противоречие мэрия разрешает оперативно - через Виктора Ереклинцева посылается «дополнение к ответу». В нём чиновники объясняют, что информация об отсутствии  разрешений на снос деревьев была актуальна на 19 мая, то есть пока письмо шло до адресата ситуация изменилась и разрешение выдали.

За правовыми коллизиями стоит не менее важный вопрос целесообразности: нужно ли во имя развития профессионального спорта закатывать «под каток» лес, где обычные горожане бегают, катаются на лыжах, проводят соревнования по спортивному ориентированию и просто отдыхают?

 По словам Виктора Ереклинцева, по количеству спортивных сооружений Челябинск не дотягивает до нормативов. Но если для властей дефицит спортобъектов очевиден, то жители «Ньютона» острой потребности в катках не видят, а вот сокращение зелёных насаждений челябинцы замечают.

- Государство после пожаров миллиарды тратит на тушение, восстановление, сохранение леса. А вы сами, сами (!) готовый лес вырубаете в Челябинске. Мы что, в тайге живём, или что? Я просто не пойму логики, - спрашивает женщина.

- В городе спортобъектов нехватка, а леса достаточно? – задают вопросы горожане.

Выход, по мнению защитников леса, может заключаться в освоении пустырей -  муниципалитет имеет право выкупить или изъять заброшенные территории и использовать их для своих нужд. Глава района заверил, что такая работа идёт, но процесс этот сложный и требует много времени.

Итогом второго дня противостояния челябинцев и мэрии стал временный компромисс: рубить лес не будут, пока не выставят ограждение. Окончательное решение вопроса остаётся за судом. Заседание состоится 16 июля в Советском районном суде. В случае отказа в удовлетворении иска активисты намерены обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Напомним, что на днях проверку законности стройки начала Генпрокуратура России. Каток должен стать частью спорткомплекса стоимостью около 420 миллионов рублей. Контракт был заключен в декабре 2021 года. Объект собираются сдать в эксплуатацию в начале 2023 года. Изначально аукцион на проведение строительных работ выиграла компания ООО «Белстрой». По данным правозащитника Владимира Казанцева, весной этого года в ходе заседаний представители мэрии сообщили о том, что застройщиком теперь является сам УралГУФК. Официально администрация города эту информацию не подтверждала.

Автор: Татьяна Правдина
УралГУФК
Наталья Котова
Челябинск
Виктор Ереклинцев
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Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации

08.06.2022 16:38

Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии

08.06.2022 16:36

В Верхнем Уфалее за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

08.06.2022 16:34

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

08.06.2022 16:34

ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

08.06.2022 16:13

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя

08.06.2022 16:08

Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске

08.06.2022 15:55

Размеры пособий по беременности и родам для студенток

08.06.2022 14:39

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

08.06.2022 14:32

К пациентам Челябинской областной клинической больницы не подберется ни один микроб

08.06.2022 14:21

Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ 

08.06.2022 14:03

В Челябинской области появится китайско-российская лаборатория по промышленному Интернету

08.06.2022 14:01

Новый фильм Александра Ханта покажут в Челябинске до премьеры

08.06.2022 13:59

Копейчане шутят, что вместо грибной поляны им нужен нормальный асфальт

08.06.2022 13:17

Для поездки в Казахстан теперь не нужно предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации

08.06.2022 12:34

Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»

08.06.2022 12:29

В Челябинской области соберутся снайперы со всей России

08.06.2022 12:08

Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой

08.06.2022 12:06

В Первомайском демонтировано здание, в котором погиб подросток

08.06.2022 12:05

Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина

08.06.2022 12:01

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022 11:34

В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев

08.06.2022 11:30

Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать

08.06.2022 11:18

«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона

08.06.2022 11:07

Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации

08.06.2022 11:01

Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег

08.06.2022 10:59

В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака

08.06.2022 10:47

В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов

08.06.2022 10:43

Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций

08.06.2022 10:38

Суд оставил Виталия Безрукова на свободе и обязал соблюдать ряд запретов и ограничений

08.06.2022 10:34

В Кыштыме отреставрируют Белый дом и откроют в нем музей Демидовых

08.06.2022 10:07

Почему англосаксонский мир притягательнее русского

07.06.2022 17:55

Челябинская область увеличила объем госзакупок, направив на эти цели 120 миллиардов рублей

07.06.2022 17:27

В среду в Челябинской области дожди прогнозируют в большинстве районов

07.06.2022 17:27

Челябинские «пятерки» и «шестерки» пошли по своему обычному маршруту

07.06.2022 17:17

На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды

07.06.2022 17:11

Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках

07.06.2022 17:10

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня

07.06.2022 16:55

Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»

07.06.2022 16:52

В Челябинске жители немецкого квартала пожаловались президенту России на аварийное состояние домов

07.06.2022 16:50

Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов

07.06.2022 15:40

«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября