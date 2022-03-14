Челябинцы стали активно использовать приложение «Мир» для оплаты проезда в общественном транспорте

Челябинцы активно устанавливают приложение платежной системы «Мир» и пользуются им при оплате проезда в общественном транспорте. Он им обходится на шесть рублей дешевле.

Об этом сообщил сегодня, 14 марта, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«С первого по 13 марта в рамках совместной акции администрации Челябинска и платежной системы «Мир» горожане воспользовались предложением. Стоимость проезда составила всего 17 рублея, я считаю, что это существенная экономия для населения», - сказал Андрей Ксензов.

Напомним, в общественном транспорте Челябинска с первого марта действует акция платежной системы «Мир». Проезд стоит на шесть рублей дешевле. Скидка доступна при оплате поездок картой «Мир» любого банка, загруженной в смартфон. Акция продлится до 30 июня 2022 года.

Карту «Мир» можно загрузить в смартфон с помощью одного из мобильных платежных сервисов: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Акция распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах города Челябинска, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда. С перечнем перевозчиков, участвующих в акции, а также с полными условиями предложения можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru (Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay) или обратившись в банк, выпустивший карту.