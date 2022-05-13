Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» выяснил, как весной изменился трафик на популярных сайтах для знакомств и мобильных dating-приложениях. В топ самых активных городов, жители которых больше всего заходят на подобные ресурсы, попал и Челябинск.

Так, с начала апреля в столице Южного Урала количество сессий на сайты знакомств увеличилось в среднем на 15,6%. Одновременно вырос трафик и в dating-приложениях – на 2,2%.

Кроме Челябинска, онлайн свою вторую половинку предпочитают искать на сайтах знакомств в Москве (рост трафика на 80%), Ставрополе (рост трафика на 48%), Нижнем Новгороде (рост на 35,7%) и Санкт-Петербурге (рост трафика на 30%).

При этом, стоит отметить, что общее количество посещений web-сайтов для знакомств с начала апреля по всей России выросло в среднем на 40%, тогда как трафик в известных мобильных dating-приложениях упал в среднем на 7% за тот же период