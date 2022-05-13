13.05.2022
Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль
13.05.2022
Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час
13.05.2022
Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
13.05.2022
В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей
13.05.2022
В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода
13.05.2022
В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам
Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022